Вышиванку Зеленского продали за 100 тысяч долларов
Покупателем лота с вышиванку Владимира Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA. Благотворительный аукцион прошел 3 июня в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.
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Во время благотворительного аукциона, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко . В них они соревновались во время выигрышного матча украинской сборной против Шотландии, который проходил 1 июня.
Также на аукционе купили кружку в виде петушка , подобную тому, что уцелел в Бородянке на кухонном шкафчике в доме, разрушенном российскими бомбами.
Один из лотов – кружка в виде петушка / Фото VOA
Футболку Ярмоленко и петушка приобрели американские украинцы Ганя Черняк и Игорь Самокиш.
Оба лота стоили нам 1 700 долларов. Деньги пойдут на United 24… Мы в любом случае планировали продолжать делать пожертвования, но, конечно, интереснее, если за это получаешь какой-то лот. Итак, мы очень довольны,
– рассказали они.
Кроме того, были разыграны:
- флаг Украины с подписью президента Зеленского;
- вино уцелевшее в хранилищах, разрушенных русскими обстрелами;
- почтовые марки с цитатой украинских военных на острове Змеиный;
- другие лоты.
Зеленский выступил на презентации платформы United24 в США
4 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы "United24" в Вашингтоне. Глава нашего государства рассказал Вашингтону, что после российской армии в Украине остаются руины. Однако, люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Именно поэтому он инициировал создание специальной платформы.
Он добавил, что благодаря вкладам имена благотворителей навсегда останутся в истории Украины. Владимир Зеленский призвал весь мир приобщаться.