Вышиванку Зеленского продали за 100 тысяч долларов

Покупателем лота с вышиванку Владимира Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA. Благотворительный аукцион прошел 3 июня в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.

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Во время благотворительного аукциона, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко . В них они соревновались во время выигрышного матча украинской сборной против Шотландии, который проходил 1 июня.

Также на аукционе купили кружку в виде петушка , подобную тому, что уцелел в Бородянке на кухонном шкафчике в доме, разрушенном российскими бомбами.



Один из лотов – кружка в виде петушка / Фото VOA

Футболку Ярмоленко и петушка приобрели американские украинцы Ганя Черняк и Игорь Самокиш.

Оба лота стоили нам 1 700 долларов. Деньги пойдут на United 24… Мы в любом случае планировали продолжать делать пожертвования, но, конечно, интереснее, если за это получаешь какой-то лот. Итак, мы очень довольны,

– рассказали они.

Кроме того, были разыграны:

флаг Украины с подписью президента Зеленского;

вино уцелевшее в хранилищах, разрушенных русскими обстрелами;

почтовые марки с цитатой украинских военных на острове Змеиный;

другие лоты.

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, который должен объединять международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи средств.

Зеленский выступил на презентации платформы United24 в США

4 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы "United24" в Вашингтоне. Глава нашего государства рассказал Вашингтону, что после российской армии в Украине остаются руины. Однако, люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Именно поэтому он инициировал создание специальной платформы.

Он добавил, что благодаря вкладам имена благотворителей навсегда останутся в истории Украины. Владимир Зеленский призвал весь мир приобщаться.

Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне: смотрите видео