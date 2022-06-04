Зеленський наголосив, що російська армія намагається не лише вбити якнайбільше людей, а й зруйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя.

До теми Ініційована Зеленським платформа United24 за перший тиждень роботи зібрала 25,8 мільйона доларів

Російська армія перетворює все на руїни

Президент розповів Вашингтону, що після російських військових в Україні залишаються руїни, випалені міста, цілеспрямовано знищені ракетами університети й пологові будинки. Однак люди повинні мати куди повертатися вже сьогодні.

Ось чому я ініціював створення спеціальної платформи – United24. Це не просто фандрейзинг. Це одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти,

– пояснив Зеленський.

Історія медсестри, яка втратила найрідніших

Політик розповів історію Світлани Клименко – медсестри з Іванкова, що на Київщині. У перший день російського вторгнення, 24 лютого, Світлана втратила чоловіка. Він працював фельдшером швидкої та поїхав на виклик у тому районі, де росіяни намагались наступати на Київ. З першого дня повномасштабної війни його вважають зниклим безвісти. Війна забрала й іншу найріднішу людину Світлани – сина, який загинув у Маріуполі.

Світлана до 1 квітня перебувала в окупації. Попри біль і втрати, медсестра не здалась, вона виконувала свою роботу. Жінка продовжувала працювати у лікарні Іванкова та рятували людей. Коли Зеленський зустрівся зі Світланою, вона розповіла, що саме завдяки роботі вона трималась, порятунок інших став сенсом її життя. Світлана продовжує працювати й досі, як і тисячі інших медсестер та лікарів.

Ми маємо зробити все, щоб допомогти їм. Щоб їм було чим лікувати, щоб їм було де лікувати, щоб у нас з'явились броньовані швидкі, які росіяни не зможуть розстрілювати, як роблять це зараз,

– наголосив президент.

Долучитись до допомоги може кожен

Тисячі поранених потребують допомоги, тисячі об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Зеленський розповів присутнім у США, що вони можуть долучитись до допомоги. Кожен може обрати, як саме: відбудовуючи міст до Ірпеня чи купуючи обладнання, завдяки якому Світлана Клименко чи її інші колеги зможуть рятувати життя.

Зеленський запевнив, що ця допомога буде спрямована швидко та використана максимально ефективно й прозоро. Він додав, що завдяки внескам, імена благодійників назавжди залишаться в історії України. Відтак президент закликав світ долучатись до United24.