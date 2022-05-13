Ініційована Зеленським платформа United24 за перший тиждень роботи зібрала 25,8 мільйона доларів

У звіті платформи вказано, що почала працювати вона 5 травня, повідомляє 24 канал. Її за перший день відвідали понад 220 тисяч користувачів.

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За тиждень вдалося зібрати майже 26 мільйонів доларів

Запуск фандрейзингової платформи UNITED24 ініціював президент Володимир Зеленський. З 5 травня на рахунки Нацбанку, закріплені за профільними міністерствами, надійшло понад 25,8 мільйона доларів:

понад 25,76 мільйона доларів надійшли на рахунок Міноборони (напрям "Оборона та розмінування");

25,19 тисячі доларів – на рахунок МОЗ (напрям "Медична допомога");

16,49 тисячі доларів – на рахунок Мінінфраструктури (напрям "Відбудова України").

Ще понад 735,6 тисячі доларів зібрали через партнерський фонд Ukraine House DC Foundation:

506,45 тисячі доларів – на напрям "Медична допомога",

229,2 тисячі доларів – на "Відбудову України".

Окрім цього, понад 362,37 тисячі доларів зібрали в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay:

37,2 тисячі доларів – на напрям "Оборона та розмінування";

319,8 тисячі доларів – на напрям "Медична допомога",

5,2 тисячі доларів – на напрям "Відбудова України".

Найближчим часом ці гроші надійдуть на рахунки НБУ і їх покажуть у звітності.



За тиждень вдалося зібрати майже 26 мільйонів доларів / Фото UNITED24

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Платформу відвідали 220 тисяч людей

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, лише за перший день роботи платформу UNITED24 відвідали понад 220 тисяч унікальних користувачів. Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн.

Серед найактивніших донорів – США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина. І дуже активно жертвували самі українці. Ми дякуємо всім за підтримку України та активно працюємо над розширенням функціоналу платформи,

– додав міністр.

Протягом перших 7 днів гроші накопичувалися на рахунках НБУ. Далі міністерства розподілятимуть їх на найважливіші потреби нашої держави. Перший звіт щодо розподілу опублікують 19 травня на сайті платформи.

Зверніть увагу! Партнер UNITED24 – консалтингово-аудиторська компанія "Делойт" в Україні. Вона є частиною міжнародної мережі Deloitte. Аудитори компанії щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.

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