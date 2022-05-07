Про це 24 каналу розповіла Community Lead найбільшої української ІТ-спільноти DOU Марія Дубініна. Вона також додала, що таку масштабну мету, як літак – раніше не ставили, тому розраховували на тривалий збір коштів.

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"Наша спільнота вже давно співпрацює із "Повернись живим", з самого початку вторгнення Росії у 2014 році. Ми часто допомагали, надсилали донейти від наших прибутків. Але такі суми раніше ми не збирали власними силами", – пояснює Марія.

Після заморозки акаунту "Повернись живим" на Patreon, ми вирішили, що зупинятись не варто і організували масштабний збір, прийняли рішення надсилати кошти вже безпосередньо на рахунки фонду,

– говорить Community Lead IT-спільноти.

Марія Дубініна розповідає, що розпочалось обговорення, якою буде сума та предмет цього збору. Думали над 5 мільйонами, потім над 15 мільйонами – хотіли придбати пікапи для ЗСУ. Але вирішили ризикнути і досягти більш масштабної цілі. Нею і став цей комплекс, такого ще ніхто не купував для військових.

Ми розробили стратегію на довгий період, планували залучати різних людей і сподівались, що, можливо, за місяць накопичимо потрібні кошти,

– стверджує Дубініна.

Середня сума пожертви

Для нас стало сюрпризом, що ми змогли закрити цей збір за добу – 30 мільйонів гривень (!). Це завдяки нашій IT-спільноті та усім небайдужим громадянам, які завдяки розголосу теж долучились.

Ми вранці підбили аналітику і загалом транзакцій тисячі, нам важко підрахувати кількість благодійників та благодійниць, адже ми рахували транзакції, а люди могли надсилати з одного рахунку тричі на день чи двічі, стверджує комунікаційниця компанії DOU.

Додам, що середня сума внеску – 1 825 гривень. Найбільший одноразовий платіж – 150 тисяч гривень, а найменший – 1 гривня,

– зазначає Марія Дубініна.

Як вдалось зібрати 30 мільйонів гривень на літак для ЗСУ: дивіться відео