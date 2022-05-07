Об этом 24 канала рассказала Community Lead крупнейшего украинского ИТ-сообщества DOU Мария Дубинина. Она также добавила, что такую масштабную цель, как самолет, раньше не ставили, поэтому рассчитывали на длительный сбор средств.
Читайте также Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ
"Наше сообщество уже давно сотрудничает с "Вернись живым", с самого начала вторжения России в 2014 году. Мы часто помогали, присылали донейты от наших доходов. Но такие суммы раньше мы не собирали собственными силами", – объясняет Мария.
После заморозки аккаунта "Вернись живым" на Patreon, мы решили, что останавливаться не стоит и организовали масштабный сбор, приняли решение присылать средства уже непосредственно на счета фонда,
– говорит Community Lead IT-сообщества.
Мария Дубинина рассказывает, что началось обсуждение, какой будет сумма и предмет сбора. Думали над 5 миллионами, потом над 15 миллионами – хотели приобрести пикапы для ВСУ. Но решили рискнуть и добиться более масштабной цели. Ею и стал этот комплекс, такого еще никто не покупал для военных.
Мы разработали стратегию на долгий период, планировали привлекать разных людей и надеялись, что, возможно, через месяц накопим нужные средства,
– утверждает Дубинина.
Средняя сумма пожертвования
Мы утром подвели аналитику и в общем-то транзакций тысячи, нам трудно подсчитать количество благотворителей и благотворительниц, ведь мы считали транзакции, а люди могли присылать с одного счета трижды в день или дважды, утверждает коммуникационщик компании DOU.
Добавлю, что средняя сумма взноса – 1825 гривен. Наибольший единовременный платеж – 150 тысяч гривен, а наименьший – 1 гривна,
– отмечает Мария Дубинина.
Как удалось собрать 30 миллионов гривен на самолет для ВСУ: смотрите видео