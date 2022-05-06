Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион для помощи Вооруженным Силам Украины.

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В итоге победу в аукционе одержал участник №35 – он предложил за картину Марии Примаченко 500 тысяч долларов, когда стартовая цена была 5 тысяч долларов. Эти средства пойдут на помощь Вооруженным Силам Украины.

Что известно о картине

Мария Примаченко создала картину "Цветы выросли около четвертого энергоблока" в 1990 году.

Из-за российских войск в Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, где хранились картины талантливой художницы. Однако часть работ удалось спасти местным жителям.

Картина "Цветы выросли около четвертого блока" относится к серии работ, которую художница посвятила Чернобыльской трагедии. Она принадлежала семейной коллекции коллекционера Игоря Понамарчука и историка искусства Дарьи Добриян. Женщина отметила, что их семья никогда бы не продавала это произведение, если бы не война.

Аукцион поддержала и семья Примаченко, отказавшаяся от роялти по продаже полотна в пользу украинской армии.

Что известно о спасении картин Мария Примаченко от российских оккупантов

На четвертый день полномасштабной войны российские оккупанты уничтожили музей с картинами Марии Примаченко. Однако впоследствии оказалось, что местные жители Иванкова на Киевщине, рискуя жизнью, спасли часть работ талантливой украинской художницы. Они решили спрятать ее работы.

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