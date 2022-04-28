Однако впоследствии стало известно, что местные жители Иванкова, на Киевщине, рискуя жизнью, спасли часть работ талантливой украинской художницы.
К теме Работы Марии Примаченко спасли: спрятали жители Иванкова
Мария Примаченко при жизни создала более тысячи работ, среди которых рисунки и росписи. Имя художницы внесли во Всемирную энциклопедию искусства, а ее творчеством увлекались культовые художники – Пабло Пикассо и Марк Шагал.
Картины спрятали отдельно
Наталья Харитонова, жительница Иванкова и заместитель директора Центра детского и юношеского творчества, рассказала, что когда люди поняли, что на их землю пришли оккупанты, картины Марии Примаченко решили спрятать в музее отдельно.
К сожалению, предчувствие иванковцев сбылось. Уже 25 февраля, когда они сидели в укрытиях из-за обстрелов, один из снарядов попал в крышу музея.
Чтобы не ждать, что будет дальше, потому что мы знали, что там картины, мы подбежали сюда. Вырвали решетку из этих двух окон, и потом уже мужчины выбили эти 2 окна и начали оттуда выносить экспонаты, которые смогли спасти,
– рассказала Наталья Харитонова.
Будущее музея
Правнучка Марии Примаченко Анастасия занимается сохранением ее наследия. Поддерживая энтузиазм жителей Иванкова, подтвердила: полностью разрушенный россиянами музей отстроят.
Уже сейчас Анастасия активно налаживает международное сотрудничество, давая разрешения на воспроизводство и тиражирование работ Марии Примаченко, считавшихся навсегда потерянными.
Вырученные за это деньги будут направлены на восстановление. Также работу всемирно известной художницы представят на Венецианской биеннале.
Спасти картины Марии Примаченко: смотрите видео
Напомним, Ukraїner с 2016 года исследует украинскую идентичность. Свою работу начал как медиапроект для поклонников интеллектуальных СМИ, неожиданных географических открытий и мультикультурности.
Команда сообщества уже несколько раз посетила все регионы страны. Но после того, как Россия и Беларусь напали на Украину, Ukraїner решила не молчать, а рассказывать всему миру об этих событиях. В таком формате будет работать до победы в войне.