Однако впоследствии стало известно, что местные жители Иванкова, на Киевщине, рискуя жизнью, спасли часть работ талантливой украинской художницы.

К теме Работы Марии Примаченко спасли: спрятали жители Иванкова

Мария Примаченко при жизни создала более тысячи работ, среди которых рисунки и росписи. Имя художницы внесли во Всемирную энциклопедию искусства, а ее творчеством увлекались культовые художники – Пабло Пикассо и Марк Шагал.

Картины спрятали отдельно

Наталья Харитонова, жительница Иванкова и заместитель директора Центра детского и юношеского творчества, рассказала, что когда люди поняли, что на их землю пришли оккупанты, картины Марии Примаченко решили спрятать в музее отдельно.

К сожалению, предчувствие иванковцев сбылось. Уже 25 февраля, когда они сидели в укрытиях из-за обстрелов, один из снарядов попал в крышу музея.

Чтобы не ждать, что будет дальше, потому что мы знали, что там картины, мы подбежали сюда. Вырвали решетку из этих двух окон, и потом уже мужчины выбили эти 2 окна и начали оттуда выносить экспонаты, которые смогли спасти,

– рассказала Наталья Харитонова.

Будущее музея

Правнучка Марии Примаченко Анастасия занимается сохранением ее наследия. Поддерживая энтузиазм жителей Иванкова, подтвердила: полностью разрушенный россиянами музей отстроят.

Уже сейчас Анастасия активно налаживает международное сотрудничество, давая разрешения на воспроизводство и тиражирование работ Марии Примаченко, считавшихся навсегда потерянными.

Вырученные за это деньги будут направлены на восстановление. Также работу всемирно известной художницы представят на Венецианской биеннале.

Спасти картины Марии Примаченко: смотрите видео



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