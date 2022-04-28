Проте згодом стало відомо, що місцеві жителі Іванкова, на Київщині, ризикуючи життям, врятували частину робіт талановитої української мисткині.

До теми Роботи Марії Примаченко врятували: сховали жителі Іванкова

Марія Примаченко за життя створила понад тисячу робіт, серед яких малюнки й розписи. Ім'я художниці внесли у Всесвітню енциклопедію мистецтва, а її творчістю захоплювалися культові митці – Пабло Пікассо і Марк Шагал.

Картини заховали окремо

Наталія Харитонова, мешканка Іванкова і заступниця директора Центру дитячої та юнацької творчості, розповіла, що коли люди зрозуміли, що на їхню землю прийшли окупанти, то картини Марії Примаченко вирішили заховати в музеї окремо.

На жаль, передчуття іванківців справдилося. Вже 25 лютого, коли вони сиділи в укриттях через обстріли, один зі снарядів потрапив у дах музею.

Щоб уже не чекать, що буде далі, бо ми знали, що там картини, ми підбігли сюди. Вирвали грати з цих двох вікон, і потім уже чоловіки вибили ці 2 вікна та почали звідти виносить експонати, які змогли врятувати,

– розповіла Наталія Харитонова.

Майбутнє музею

Праонука Марії Примаченко Анастасія опікується збереженням її спадщини. Підтримуючи ентузіазм жителів Іванкова, підтвердила: вщент зруйнований росіянами музей відбудують.

Уже зараз Анастасія активно налагоджує міжнародну співпрацю, даючи дозволи на відтворення й тиражування робіт Марії Примаченко, які вже вважали назавжди втраченими.

Виручені за це гроші спрямують на відбудову. Також роботу всесвітньо відомої художниці представлять на цьогорічній Венеційській бієнале.

Врятувати картини Марії Примаченко: дивіться відео



Нагадаємо, Ukraїner з 2016 року досліджує українську ідентичність. Свою роботу розпочав як медіапроєкт для прихильників інтелектуальних ЗМІ, несподіваних географічних відкриттів та мультикультурності.

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