Інформація про врятовані легендарні роботи відомої народної художниці, що зберігалися в місцевому історико-краєзнавчому музеї, з'явилась на сторінці журналістки Тетяни Гончарової. Вона наголосила, музей – відбудують.

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"Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли! Слава українцям! Музей відбудуємо!" – зазначила журналістка.

Раніше дослідниця Устина Стефанчук повідомила, що окупанти знищили роботи Марії Приймаченко. Ймовірно, так вважали через пожежу в історико-краєзнавчий музей в Іванкові.

У відповідному музеї зберігалося приблизно 25 робіт всесвітньо відомої художниці. Прокуратура Київської області почала слідство за фактом злочину росіян.

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