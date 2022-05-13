Инициированная Зеленским платформа United24 за первую неделю работы собрала 25,8 миллиона долларов

В отчете платформы указано, что начала работу она 5 мая, сообщает 24 канал. Ее за первый день посетило более 220 тысяч пользователей.

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За неделю удалось собрать почти 26 миллионов долларов

Запуск фандрейзинговой платформы UNITED24 был инициирован президентом Владимиром Зеленским. С 5 мая на счета Нацбанка, закрепленные за профильными министерствами, поступило более 25,8 миллиона долларов:

более 25,76 миллиона долларов поступило на счет Минобороны (направление "Оборона и разминирование");

25,19 тысячи долларов – на счет Минздрава (направление "Медицинская помощь");

16,49 тысячи долларов – на счет Мининфраструктуры (направление "Восстановление Украины").

Еще более 735,6 тысячи долларов собрали через партнерский фонд Ukraine House DC Foundation:

506,45 тысячи долларов – на направление "Медицинская помощь",

229,2 тысячи долларов – на "Восстановление Украины".

Кроме этого, более 362,37 тысячи долларов собрали в криптовалюте через платежную компанию Whitepay:

37,2 тысячи долларов – на направление "Оборона и разминирование";

319,8 тысячи долларов – на направление "Медицинская помощь",

5,2 тысячи долларов – на направление "Восстановление Украины".

В ближайшее время эти деньги поступят на счета НБУ и их покажут в отчетности.



За неделю удалось собрать почти 26 миллионов долларов / Фото UNITED24

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Платформу посетили 220 тысяч человек

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, только за первый день работы платформу UNITED24 посетило более 220 тысяч уникальных пользователей. Пожертвования в поддержку Украины поступили из 72 стран.

Среди самых активных доноров – США, Великобритания, Франция, Канада, Германия. И очень активно жертвовали сами украинцы. Мы благодарим всех за поддержку Украины и активно работаем над расширением функционала платформы,

– добавил министр.

В первые 7 дней деньги накапливались на счетах НБУ. Далее министерства будут делить их на важнейшие потребности нашего государства. Первый отчет о распределении опубликуют 19 мая на сайте платформы.

Обратите внимание! Партнер UNITED24 – консалтингово-аудиторская компания "Делойт" в Украине. Она является частью международной сети Deloitte. Аудиторы компании будут ежеквартально проверять сводный отчет всех профильных министерств.

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