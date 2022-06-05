Резников призвал ЕС создать трастовый фонд для Украины

С таким призывом к Евросоюзу обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил во время Международного форума безопасности GLOBSEC-2022.

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Так, Резников подчеркнул, что следующим шагом предоставления помощи Украине от ЕС могло бы быть создание соответствующего трастового фонда.

Есть государства, например, Люксембург, которые готовы помогать Украине. Но не могут, потому что у них нет вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом,

– отметил глава Минобороны.

Зеленский инициировал создание платформы United24

17 мая президент Украины подписал указ о создании специальной платформы United24. Это национальный бренд Украины, который должен объединять международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране.

Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России. Все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи денежных средств.

Презентация платформы United24 в США и продажа вышиванки Зеленского

4 июня Владимир Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне. Глава нашего государства призвал весь мир присоединяться, ведь русская армия в Украине оставляет после себя руины, а люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Для этого и была создана платформа.