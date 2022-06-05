Соответствующие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании. Успешная контратака произошла за последние 24 часа.

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В Северодонецке россияне сконцентрировали максимальную мощность

Британская разведка отмечает, что Северодонецк – "спорный" город. Определенного успеха здесь российские войска добились из-за максимального сосредоточения боевых подразделений. Такой здесь у россиян – большая огневая мощность.

В состав кафиров входят мобилизованные из квазиреспублик

Вместе с тем, отметили в разведке, в состав оккупационных войск в этом регионе входят мобилизованные из республики луганских боевиков. У этих "воинов" плохое оружие и защита и низкий профессиональный уровень, если сравнивать с представителями российской армии.

Государство-агрессорка уже не в первый раз использует плохо оснащенные силы для расчистки городов. Эта тактика была применена в Сирии, и тогда россияне посылали вперед корпуса сирийской армии.

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В Институте изучения войны отметили

В Институте изучения войны отметили, что украинские военные успешно действуют в Луганской области. В частности, удачными являются военные решения по Северодонецку. Украинским бойцам удается тормозить противника и максимально задерживать его наступление.

Какая ситуация на фронте на Востоке: данные Генштаба

Украинские военные подтвердили , что россияне прилагают усилия, чтобы взять в окружение наши силы в Северодонецке и Лисичанске.

В настоящее время враги контролируют восточную часть Северодонецка.

Также захватчики хотят наступать в направлении Николаевка – Нирково, чтобы получить господствующие высоты.

На Лиманском направлении оккупанты продвигаются в сторону Святогорска, а на Славянском направлении захватчики завершили перегруппировку.

На Бахмутском направлении раньше понесли большие потери, поэтому сюда опрокидывают дополнительную технику.

Также Генштаб опроверг фейки русской пропаганды. Оккупанты уверяли, что "контрнаступление украинцев в Северодонецке" провалилось и, мол, украинцы отошли вплоть до Лисичанска.

В Генштабе заметили, что в контрнаступление в городе не шли, там до сих пор продолжаются уличные бои. Украинские защитники наносят большие потери силам противника.

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