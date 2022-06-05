Об этом свидетельствуют данные специалистов из Института изучения войны (ISW) на 4 июня.

Важно Часть жителей Северодонецка кафиры принудительно вывезли на захваченные территории

Украинцев сдерживают россиян в Луганской области

По данным экспертов из ISW, украинские воины осуществляют успешные контратаки в Северодонецке и успешно обороняют западный берег Северского Донца.

В то же время, еще 3 июня украинские защитники отражали наступления России на Северодонецк и активно препятствуют продвижению России на Лисичанск с юго-запада.

Россия не захватит Луганскую область

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 3 июня не согласился с прогнозом Минобороны Великобритании о том, что российские войска захватят оставшиеся 10% области в течение следующих двух недель, утверждая, что у украинских сил достаточно подкреплений и техники для дальнейших контратак и защиты своих позиции.

Гайдай отметил, что российские войска ошибочно верят в собственные успехи, позволяя украинским защитникам нанести значительные потери ничего не подозревающим кадыровским подразделениям.

Хотя российские силы все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, украинская оборона остается крепкой. Российские военные сосредоточили все свои доступные ресурсы на этом едином сражении, чтобы получить только скромные достижения,

– цитирует Гайдая ISW.

Украинские военные, наоборот, сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только проводить локализованные контратаки в других местах Украины (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке. Благодаря этому ВСУ смогли отбить 20% города за последние 24 часа.

Какая ситуация в Северодонецке

Еще в конце мая русские захватчики начали активно наступать на Северодонецк. По состоянию на вечер 1 июня им удалось захватить около 80% города.

Обратите внимание! Россияне все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а затем и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Однако уже 2 июня советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные провели удачную операцию в Северодонецке , якобы "сдав" город. Теперь они активно уничтожают там российских кафиров.

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