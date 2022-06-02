Наши воины втянули врага в город якобы "сдав" его. На самом деле, по словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, враг оказался в ловушке.
Алексей Арестович заявил, что украинские военные провели удачную операцию в Северодонецке. Теперь они активно уничтожают там российских оккупантов.
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Наши воины втянули врага в город якобы "сдав" его. На самом деле, по словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, враг оказался в ловушке.