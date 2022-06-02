Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно защищать наше государство. О главных событиях 2 июня – 99 дня полномасштабной войны – читайте в материале 24 канала.

Русская в центре Северодонецка, Зеленский назвал потери ВСУ: основное за 98 день войны

05:54 Утром 2 июня в большинстве областей Украины раздалась воздушная тревога. Также известно, что во время сирены в Одессе и Николаеве слышали взрывы.

03:57 Для значительного повышения возможности украинских сил Великобритания пришлет Украине пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

02:56 Валерий Залужный рассказал, что самое сложное сейчас в Луганской области. Главнокомандующий ВСУ объяснил, что враг имеет преимущество в артиллерии. Поэтому Украина должна как можно скорее перейти на оружие образца НАТО.

01:29 Российские кафиры продолжают обстреливать украинские города, в том числе из акватории Черного моря. Там 1 июня возросло количество судов, которые могут угрожать ракетными обстрелами.

Украинские защитники отметили, что россияне не находят сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Поэтому враги пытаются компенсировать свою неспособность атак авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.

Обратите внимание! Наши защитники в зоне ООС за прошедшие сутки отбили сразу 13 атак врага. Они смогли нанести россиянам значительные потери не только среди личного состава, но и техники.

01:13 Российские кафиры на Юге пытаются компенсировать неспособность создания новых ударных группировок. Именно поэтому враг атаковал наши позиции с вертолетов. К счастью, потерь с украинской стороны нет.

00:22 Российские кафиры 1 июня выпустили ракеты по Львовщине. Они не попали по Бескидскому тоннелю, но ударили по железной дороге. Об этом рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин. Он добавил, что в результате атаки оккупантов задерживаются поезда.

Впоследствии, примерно в 02:00, все поезда, задерживавшиеся из-за ракетного удара на Львовщине, продолжили движение.