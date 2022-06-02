Збройні Сили України продовжують мужньо боронити нашу державу. Про головні події 2 червня – 99 дня повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Росіяни в центрі Сєвєродонецька, Зеленський назвав втрати ЗСУ: основне за 98 день війни

05:54 Зранку 2 червня у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Також відомо про те, що під час сирени в Одесі та Миколаєві чули вибухи.

03:57 Для значного підвищення спроможності українських сил Велика Британія надішле Україні пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

02:56 Валерій Залужний розповів, що найскладніше зараз на Луганщині. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що ворог має перевагу в артилерії. Саме тому Україна повинна якомога швидше перейти на зброю зразка НАТО.

01:29 Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема з акваторії Чорного моря. Там 1 червня зросла кількість суден, які можуть загрожувати ракетними обстрілами.

Українські захисники зауважили, що росіяни не знаходять сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Тому вороги намагаються компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

Зверніть увагу! Наші захисники в зоні ООС протягом минулої доби відбили одразу 13 атак ворога. Вони змогли завдати росіянам значних втрат не лише серед особового складу, а й техніки.

01:13 Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів. На щастя, втрат з української сторони немає.

00:22 Російські окупанти 1 червня випустили ракети по Львівщині. Вони не потрапили по Бескидському тунелю, але вдарили по залізниці. Про це розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишін. Він додав, що внаслідок атаки окупантів затримуються потяги.

Згодом, приблизно о 02:00, усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух.