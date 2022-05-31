Українські захисники та захисниці продовжують мужньо боронити нашу державу. Про головні події 1 червня – 98 дня повномасштабної війни, читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:03 Питну воду у Миколаєві наразі подають по днях. Мер міста Олександр Сєнкевич зізнався, що наразі невідомо, коли відновлять нормальне водопостачання, однак це точно буде не швидко. Влада активно працює над розв'язанням цієї проблеми.

04:19 В інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський повідомив, що на війні щодня гинуть 60 – 100 українських військових. Крім того, поранень зазнають близько пів тисячі бійців.

03:08 Президент США Джо Байден заявив, що його країна надасть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Ця зброя дозволить краще вражати росіян, які вдерлися на територію нашої країни.

03:01 Наразі залишається велика загроза ракетного удару по території України з Чорного моря. Адже там росіяни тримають кілька фрегатів з ракетами "Калібр".

02:45 Упродовж доби на Півдні України ЗСУ знищили:

70 ворожих бійців;

самохідну артилерійську установку;

2 зенітних установки;

2 гаубиці "Мста-Б";

4 одиниці броньованої техніки;

5 військових автомобілів;

безпілотник "Орлан-10".

02:09 Ворожі війська підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що у Херсонській області. Крім того, вони замінували все узбережжя ріки. Росіяни зробили це для того, щоб стримати українських воїнів від просування.

01:57 У Запоріжжі та Одесі прибрали захисні споруди з центральних районів. Мовиться про протитанкові їжаки та конструкцій з бетонних блоків. Таке рішення схвалили, щоб відновити економічну активність, допомогти бізнесу та покращити логістичне сполучення.

Місцева влада наголосила, що таке рішення не є скасуванням оборони, а просто зміною її формату.

00:56 За добу російські окупанти обстріляли на Донбасі понад 30 населених пунктів. Через це загинула одна жінка, а 2 чоловіків – зазнали поранень. Також відомо, що ворог пошкодив 45 цивільних об'єктів, зокрема житлові будинки, дитячий садок, школу мистецтв тощо.

00:14 Речник Пентагону Нед Прайс повідомив, що невдовзі США оголосять про надання нової важливої допомоги для України. Зокрема, Вашингтон відправить Збройним Силам Україні нові види озброєння. Більше деталей наразі невідомі.