Росіяни намагаються опиратися контрнаступу ЗСУ

З цією метою російські спецпідрозділи підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за 31 травня.

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Вчора, 31 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що в рамках оборонних заходів росіяни замінували не лише мости, а й узбережжя Інгульця. Вони сподіваються у такий спосіб стримати просування українських підрозділів.

Окрім того, поблизу Добрянки, що на півночі Херсонщини, диверсійно-розвідувальна група ворога спробувала прорватися у тил українських підрозділів. Однак, після того, як наші стрільці дали окупантам рішучу та влучну відсіч, росіяни були вимушені повернутися на вихідні позиції.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

  • Вперше про контрнаступ українських військ в районі Давидового Броду 27 травня розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, ЗСУ здійснювали контратаку під прикриттям штурмової авіації.
  • Під час цього наступу неабияку перемогу здобули Повітряні сили ЗСУ. Вони збили російський винищувач Су-35 саме тоді, коли він полював на українські "штурмовики".
  • Наступного дня захисники та захисниці України продовжили контрнаступ та завдали ворогу суттєвих втрат. Унаслідок цього росіяни зайняли оборону на невигідних рубежах – поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки.
  • 29 травня в ОК "Південь" повідомили, що через контратаку ворог вимушений посилювати оборону. Зокрема, росіяни підтягували резерви та облаштовували оборонні рубежі, а неподалік від Херсону – вивантажували техніку.
  • Ввечері 29 травня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що на окремих частинах Херсонського та Запорізького напрямків ЗСУ просунулися на 8 – 10 кілометрів.
  • 31 травня українські військові у Давидовому Броді знищили техніку ворога разом з особовим складом за допомогою гаубиць M777.

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