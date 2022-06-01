Росіяни намагаються опиратися контрнаступу ЗСУ

З цією метою російські спецпідрозділи підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" за 31 травня.

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Вчора, 31 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що в рамках оборонних заходів росіяни замінували не лише мости, а й узбережжя Інгульця. Вони сподіваються у такий спосіб стримати просування українських підрозділів.

Окрім того, поблизу Добрянки, що на півночі Херсонщини, диверсійно-розвідувальна група ворога спробувала прорватися у тил українських підрозділів. Однак, після того, як наші стрільці дали окупантам рішучу та влучну відсіч, росіяни були вимушені повернутися на вихідні позиції.

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