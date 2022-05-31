На Південному напрямку наші відважні герої здійснюють контрнаступальні дії. Воїни ЗСУ намагаються зробити все можливе для того, щоб звільнити українську землю від російських окупантів.

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Рашисти переходять в оборону та мінують території

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські окупанти сконцентрувалися на оборонних заходах. Зокрема, рашисти ведуть контрбатарейну роботу та заміновують узбережжя річки Інгулець в надії стримати просування підрозділів ЗСУ.

Окрім того, ворог атакував район населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині із залученням авіації.

Ситуація на Півдні: коротко про головне

Блокада Чорного моря російськими окупантами продовжується. Також відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває ворожий фрегат "Адмірал Макаров". Він має на своєму борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Через окупацію на Херсонщині виникла гуманітарна криза. Людям бракує продовольства та ліків, багато населених пунктів залишилися без газу, світла та води.

Російські окупанти завезли до Мелітополя багато своєї техніки, є загроза наступу на Запоріжжя. Разом з тим у Мелітополі ворог блокує усе, що можна, в надії знайти партизанів, які ведуть активну боротьбу та ліквідацію рашистів та їхніх посіпак.

В окупованому Херсоні росіяни намагаються ввести в обіг рубль, проте саме розраховуються гривнями. Ворог відклав проведення так званого "референдуму" та сподівається стримати активний контрнаступ ЗСУ. Окупанти довго готувалися відбивати наступ, але почали втрачати позиції та панічно втікати.

Рашисти відключили мобільний зв'язок на території області та намагаються скористатися ситуацією. Вони почали продавати російські сім-карти за рублі, в декількох місцях утворилася черга. Придбати пакет російського оператора можна лише в обмін на персональні дані.

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