На Южном направлении наши отважные герои совершают контрнаступательные действия. Воины ВСУ пытаются сделать все возможное, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Мы против войны в Украине, в России уже хотят защищать нас от "нацистов", - казахский журналист

Рашисты переходят в оборону и минуют территории

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Южнобужском направлении российские кафиры сконцентрировались на оборонных мероприятиях. Решисты ведут контрбатарейную работу и заминируют побережье реки Ингулец в надежде сдержать продвижение подразделений ВСУ.

Кроме того, враг атаковал район населенного пункта Давыдов Брид в Херсонской области с привлечением авиации.

Ситуация на Юге: коротко о главном

Блокада Черного моря русскими оккупантами продолжается. Также известно, что в акватории Черного моря находится вражеский фрегат "Адмирал Макаров". Он имеет на своем борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Из-за оккупации в Херсонской области возник гуманитарный кризис . Людям не хватает продовольствия и лекарств, многие населенные пункты остались без газа, света и воды.

Российские кафиры завезли в Мелитополь много своей техники, есть угроза наступления на Запорожье. Вместе с тем в Мелитополе враг блокирует все, что можно, в надежде найти партизан, ведущих активную борьбу и ликвидацию рашистов и их муртадов.

В оккупированном Херсоне россияне пытаются ввести в обращение рубль , однако как раз рассчитываются гривнами. Враг отложил проведение так называемого "референдума" и надеется сдержать активное контрнаступление ВСУ. Оккупанты долго готовились отражать наступление, но начали терять позиции и панически убегать.

Рашисты отключили мобильную связь на территории области и пытаются воспользоваться ситуацией. Они начали продавать российские сим-карты за рубли, в нескольких местах образовалась очередь. Приобрести пакет российского оператора можно только в обмене на персональные данные.

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