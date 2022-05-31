Как большинство казахов поддерживают Украину, в чем главное преимущество Токаева как президента на фоне российской агрессии против Украины и когда ждать выхода Казахстана из ОДКБ – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала при поддержке Фонда гражданской дипломатии рассказал казахский блогер и журналист Жан Ахмадиев.

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Позиция по войне России против Украины

Полномасштабная агрессия России против Украины спровоцировала ряд неоднозначных реакций на постсоветском пространстве. Как на эту ситуацию реагирует общество и власти Казахстана?

Казахстан пытается сохранять нейтралитет, как и всегда в таких случаях, чтобы не провоцировать конфликт с непредсказуемым соседом и сбалансировать социальную ситуацию внутри страны. Большинство казахов против войны и точно не поддерживают агрессию России против Украины. У нас регулярно проходят митинги в поддержку Украины потому что, на мой субъективный взгляд, 90% наших граждан поддерживают украинцев.

Безусловно, и у нас есть какая-то часть "зомби", смотрящих российские телеканалы, но их определенно намного меньше. Россию это не устраивает, поэтому тамошние "эксперты" уже во всю начинают заявлять о том, что в правительстве Казахстана очень много иностранных агентов, а казахи ущемляют русскоязычных – это абсолютные глупости.

Ахмадиев рассказал об отношении Казахстана к войне России в Украине / Фото предоставлено собеседником

Насколько в Казахстане опасаются возможной военной угрозы со стороны России и какие действия предпринимает власть, чтобы обеспечить собственную безопасность?

Безусловно, мы опасаемся за безопасность своей страны, имея под боком такого соседа как Россия. Власти пытаются нивелировать все возможные угрозы на своем уровне. Здесь в позитивном ключе сказывается то, что наш действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев – дипломат с очень большим стажем, который выстраивает конструктивные взаимоотношения с ключевыми геополитическими игроками в регионе – США, КНР, Турцией, и той таки РФ.

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Что же касается большинства казахов, то общество с некоторым недоумением обращает внимание на информационную раскачку со стороны Кремля формата – "русским не дают нормально жить в Казахстане", их "права всячески угнетают" и пытаются "дискредитировать по языковому вопросу" – все это не соответствует действительности. Вообще, мне это все напоминает ситуацию в Украине, как работала российская пропаганда начиная с 2014 года.

Ведь если обсуждать языковой вопрос, то мы не препятствуем тому, чтобы в быту люди говорили на том языке, который для них более удобен. Весь вопрос в том, что абсолютное большинство моих сограждан хотят, чтобы государственным языком нашей страны был казахский – это нормально.

Но российская пропаганда создает абсолютно дикие картинки, где россияне живущие в Казахстане, просят их защитить от якобы нацистов. Я думаю, что сценарий вам хорошо известный.

Возможен ли хотя бы в среднесрочной перспективе выход Казахстана из ОДКБ и ЭврАзЭС?

Скорее всего вопрос по выходу Казахстана из ОДКБ и ЭврАзЭС уже решен на государственном уровне. Все упирается лишь в сроки реализации этого решения. Скорее всего Казахстан будет развивать стратегическое партнерство с Турцией – это будет ключевой военно-политический вектор нашего развития в долгосрочной перспективе, на ряду с тесными взаимоотношениями с Китаем и США.

Токаев уже не верит Путину / Фото Getty Images

Казахстан отказался поддерживать военную авантюру Кремля против Украины, в стране был отменен парад на 9 мая (сакральная дата для Москвы), конфликт с Россией на фоне языковой политики Казахстана – это попытка казахской власти постепенно дистанцироваться от токсичного партнера?

Дело в том, что наша власть очень хорошо отслеживает настроения внутри общества – это большой плюс лично президента Токаева.

Во-первых, мы хорошо помним январские события и не хотим их повторения.

Во-вторых, видим что происходит в Украине. Исходя их этого, власти решили парад не делать, чтобы избежать любых возможных провокаций. Я считаю, что это абсолютно оправдано.

Казахстан в последние месяцы активизировал переговоры различного уровня с той же Турцией, Азербайджаном и даже Грузией для расширения экономического сотрудничества через своего рода реинкарнацию идеи Транскаспийского торгового пути, который идет в обход России. Насколько перспективными, на Ваш взгляд, будут упомянутые переговоры?

Я думаю, что с вероятностью в 90% процентов этот проект будет реализован. Поймите, мы заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить себя. Если мы понимаем, что ОДКБ – это и есть Россия, и оттуда идет реальная опасность, то нужно создавать альтернативу. Если мы говорим о НАТО, то на политическом уровне сотрудничество с Альянсом возможно, но Казахстан не будет двигаться путем получения членства.

Думаю, что приоритет для Казахстана – военный союз с Турцией и Азербайджаном, который может реализоваться в ближайшей перспективе.

Порядка половины мировых запасов урана приходится на Россию и Казахстан. "Росатом" – крупнейший поставщик топлива в Европе, может в скором времени оказаться под европейскими санкциями. Может ли казахстанское сырье стать заменителем российского и какова вероятность того, что официальные Нур-Султан и Брюссель смогут договориться?

Казахстан вполне может стать заменителем по многим позициям российского экспорта – в том числе урана. Именно по этой причине мы встраиваемся в глобальные торговые маршруты и проекты, чтобы усилить свои позиции на международных рынках и получить дополнительные возможности.

Как можете оценить результаты визита вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США, который встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и провел несколько встреч с руководством крупнейших компаний США с целью привлечения американских инвестиций?

Это вполне возможно реализовать, мы имеем необходимые ресурсы и готовы выступить в роли надежного экономического партнера в первую очередь США. Тлеуберди просто так бы никуда не ездил. Я убежден, что некоторые договоренности в этом отношении скорее всего уже достигнуты.

Путина не хотят поддерживать в Казахстане / Фото Getty Images

США – один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана на ряду с КНР (американские вложения в Казахстан уже превышают отметку в 55 миллиардов долларов). Помимо этого отношения с Россией очень тесные через ОДКБ и ЭврАЗЭС. Как Вам удается настолько эффективно балансировать между ведущими мировыми игроками?

Да, у нас действительно очень тесные экономические отношения с Америкой и мы заинтересованы в том, чтобы их развивать в дальнейшем. Казахстан пытается максимально дистанцироваться от России сначала в экономической, а затем и в политической плоскости.

Полагаю, что Токаев уже полностью убедился в том, что Путину верить никак нельзя. Мы развиваем очень тесные экономические отношения с другими международными игроками, что же касается политической плоскости, то партнер номер один – это Турция.

Материал подготовлен при содействии Фонда гражданской дипломатии.

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