Другими словами – защищают свои национальные интересы, как и всегда до того. Только вот рано или поздно сторону придется выбирать. Осознавая неотвратимость выбора, Орбан всячески оттягивает необходимость его делать во времени.
Что служило причиной введения чрезвычайного положения в Венгрии, почему Будапешт принял такое решение именно сейчас и для чего Орбан сопротивляется нефтяному эмбарго до последнего – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.
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Чрезвычайное положение в Венгрии
Дмитрий, скажите, почему Орбан ввел чрезвычайное положение?
Основанием для политического решения ввести чрезвычайное положение, или дословно "особой ситуации", если переводить с венгерского, была война в Украине. С одной стороны – это вполне рациональное решение, а с другой – манипулятивное.
Потенциальное возникновение угроз в связи с войной, как мощный поток беженцев и изменение гуманитарной ситуации в целом, заставляет венгерское правительство реагировать на соответствующие вызовы.
Манипулятивная составляющая просматривается в обращении Орбана по поводу введения этого особого правового режима. Во время своего выступления глава венгерского правительства перечислил лишь несколько возможных последствий войны, и те в манипулятивном ключе.
3-го апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Начиная с весны 2020 года уже начала действовать непосредственно избирательная логика "Фидеса" и самого Виктора Орбана. Надо понимать, что нынешняя Венгрия – страна, где избирательная кампания продолжается перманентно. Поэтому это чрезвычайное положение стало продолжением орбановской избирательной кампании.
На венгерском примере мы видим, как действует банальное правило – "новые выборы начинаются сразу после окончания предыдущих". Этим правилом Орбан пользуется постоянно в течение всего своего пребывания у власти. Глава венгерского кабмина прибегает к использованию классической схемы, в основе которой – создание чрезвычайного напряжения и атмосферы страха, навеянного войной.
Тужанский объяснил, почему в Венгрии ввели чрезвычайное положение / Фото предоставлено спикером
Виктор Орбан гиперболизировал этот страх и решил использовать его как свой политический инструмент. Это позволит ему предстать в глазах венгерского общества героем-спасителем своего народа.
По факту, со дня начала действия ЧП в Венгрии ничего не изменилось по сравнению с ситуацией, которая складывалась последние два года. Однако следует понимать, что этот новый правовой режим позволяет правительству во главе с премьером руководить государством издавая декреты. О первом решении на базе декрета уже объявили.
Согласно ему, венгерский кабмин теперь дополнительно облагает сверхприбыли крупных компаний. Такого не было в последние 2 года.
Для людей это было, наверное, выгодно. К примеру, я тогда был некоторое время по стипендии в Венгрии и парковался бесплатно. И мне было типа хорошо. То есть это такой, знаете, очень вычурный популизм с нагрузкой на определенные сметы.
Возвращаясь к чрезвычайному положению и причинам его введения, скажу, что такое положение вещей будет очень способствовать реализации личных политических целей Орбана. Он будет ежедневно выступать, выпускать декреты. Одним словом, спасать страну. Будут созданы какие-то штабы и так далее. Чисто тебе избирательная кампания.
Можно спросить: зачем она? Выборы же закончились. Орбан знает, что он делает и для чего. В его планах – максимально продлить срок своего премьерства.
Тогда логично будет спросить почему, собственно, только сейчас введено ЧП?
С точки зрения полномочий чрезвычайное положение действовало и до этого. Второй вопрос, что именно такой тип чрезвычайного положения, действующий сейчас в связи с войной в Украине, нельзя было вводить сразу после начала российского наступления. На тот момент такая возможность не была предусмотрена законом.
В-третьих, это была избирательная кампания и нужно было очень деликатно работать. Некоторое время Орбан прилагал немалые усилия, чтобы приручить эту тему войны. Потому что теперь, объявляя о ЧП, он использовал словосочетание "военная чрезвычайная ситуация". Многих венгров это невероятно озадачило.
Орбан стремится как можно дольше оставаться у власти / Фото Onedio
Венгры сами по себе очень боятся войны. Поэтому в тот момент делать какие-то резкие движения было очень рискованно. Это могло поставить под угрозу очередное переизбрание Орбана. А теперь должностное лицо может выдохнуть и расслабленно применять такие формулировки.
Следовательно, новый-старый венгерский премьер решил просто подождать, пока оглашение чрезвычайной ситуации станет более политически целесообразным.
В чем суть налога с крупных предприятий в части его уплаты на армию?
Новоиспеченный министр обороны Венгрии, который только сел в министерское кресло, воспитанник Орбана, его менеджер (речь о Кристофе Солое-Бобровницки – 24 канал). Человек, являющийся "фидесовцем" до мозга костей. Задачей этого убежденного орбаниста будет провести перевооружение венгерского войска, которое очень слабое. Вопрос о перевооружении стоит критично. А особенно сейчас. Так же, как и перед другими центральноевропейскими странами.
Знаете, армия – это всегда очень дорого. Вступление в НАТО позволило, в частности, Венгрии несколько пренебречь расходами на армию. Свободные средства были направлены на другие нужды. В случае Орбана эти потребности оговаривались популистской сутью его политики.
Не исключаю, что армию он сейчас использует как электоральный и финансово распределительный фактор. Думаю, что в связи с этим возникнут большие коррупционные риски и подозрения в будущем. Потому что закупка оружия для армии несет большие финансовые расходы. Особенно, когда новому министру обороны нужно будет претворять в жизнь план по производству оружия в Венгрии.
Следовательно, прогнозирую, что модернизация венгерской армии будет происходить в орбановском стиле и станет частью избирательной кампании. Это может выглядеть следующим образом.
Кроме того, одной из многих социальных программ может быть программа, поощряющая вступать в ряды венгерского войска. Вопрос только в том, откуда на это будут брать деньги. Выглядит так, что именно бизнес должен приносить пожертвования для укрепления регулярной армии.
Нефтяное эмбарго против России и претензии Венгрии
Давайте немного подробнее поговорим о претензиях венгров к нефтегазовому эмбарго, которые они выдвигают ЕС.
Венгерская сторона не хочет упустить выгодные контракты с россиянами. Во всем виноваты деньги, если коротко. Если смотреть немного шире, то становится понятно, что этот вопрос комплексный. Эти денежные соглашения на энергоносители позволяли Виктору Орбану, и позволяют до сих пор, проводить очень популистскую политику, безопасную для экономики и финансов его государства. К примеру, замораживать цену на коммуналку.
Также сейчас заморожены цены на горючее. Поэтому прежде всего – деньги. Но дальше идут менее приоритетные вещи. Также есть вопрос промышленного производства, которое находится в просто невероятной зависимости от российских газа и нефти.
Орбан сейчас торгуется с соседями по Евросоюзу. Однако рано или поздно, а на уступки придется пойти. Понимая это, глава венгерского правительства делает все для того, чтобы этот момент наступил как можно позже.
Венгрия не хочет терять контракты с россиянами, несмотря на войну, которую Путин ведет против Украины / Фото Getty Images
О чем свидетельствует определенно антироссийская риторика нового венгерского президента?
С одной стороны, согласно конституции, венгерский президент – глава государства и главнокомандующий. С другой же стороны, это в большей степени церемониальная должность, если рассматривать функционал президента в реальных условиях. В этом случае наиболее уместно будет провести параллель с британской королевой.
Каталин Новак – это человек из "Фидеса". Она политик, воспитанная Орбаном и представляет собой продолжение его политики. Ее президентство было спланировано лично Орбаном. Именно с той точки зрения, что это будет первая женщина на посту президента и именно во время его очередной премьерской каденции. Вся ее риторика также спланирована, чтобы удержать баланс между Россией и Западом.
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