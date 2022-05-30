Как и для чего кремлевский диктатор шантажирует весь мир голодом, почему задержали Игоря Додона, что означает требование Кремля в адрес Украины смириться с оккупацией части территорий и что Путин будет делать с захваченными Херсонщиной и частью Запорожья – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал политолог Дмитрий Левусь.

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Затеи России

К какому именно шантажу прибегает Россия, чтобы добиться отмены санкций?

Главное оружие России сейчас – это шантаж голодом всего мирового сообщества, а не только Европы. Украина неожиданно оказалась аграрной сверхдержавой, от поставок зерна которой зависят сотни миллионов людей.

Из-за блокирования Россией украинских портов ситуация с продовольствием оставляет желать лучшего. Что стало неожиданностью для многих международных организаций и Запада в целом.

Сегодня практически на официальном уровне страна-агрессор заявляет, что возможно согласится частично открыть коридоры для экспорта. Однако только в случае, если с нее будут сняты санкции. Сразу вдогонку оккупанты заявили, что готовы взять на себя поставки украинского ворованного ими же зерна. Опять же в обмен на снятие санкционных ограничений.

Есть здесь еще один дополнительный момент. Помимо непосредственного снабжения зерна Россия хочет выбить для себя согласие на продажу на мировые рынки калийных удобрений, производимых на российской территории и в Беларуси. Это требование вместе с другими входит в пакет требований Российской Федерации.

Левусь объяснил стратегию Кремля / Фото предоставлено спикером

Уже сегодня украинское зерно, которое оккупант украл у нашей страны, баражирует в разные страны Ближнего Востока. Россияне пытаются продать его в Египет, где пока отказываются покупать ворованную продукцию, в Сирию, где наоборот охотно ворованное покупают. Есть информация о том, что даже в Турции наше зерно не отказываясь покупают.

Вдобавок ко всему, российские оккупанты включили украинское зерно в свои государственные планы. По некоторой информации в Красноярском крае опубликован документ, в котором указано, что украинское зерно учитывается для поставки продовольствия.

Мы являемся свидетелями того, как Кремль применяет стратегию голодомора 32 – 33 годов. Только на этот раз в значительно больших масштабах. Не только Украина подвергается ее действию, но и значительная часть мира.

Отношения России с Хорватией и события в Молдове

Что Москва хочет от Хорватии?

Там достаточно сложная ситуация. Хорватский президент является явным приверженцем Путина. Такая его позиция созрела в результате межличностного конфликта с главой хорватского кабмина Пленковичем.

Однако сегодня такие взгляды хорватского президента перестали быть следствием конфликта и превратились в устойчивое убеждение. А все благодаря тому, что Россия в свое время удачно сыграла на евроскептицизме, присутствовавшем в настроениях главы Хорватии.

Сейчас Москва обвиняет официальный Загреб в антироссийской позиции на основании того, что хорватские власти выслали группу российских дипломатов домой. Однако вряд ли эти обвинения смогут как-то россиянам помочь. Ведь это массовое изгнание россиян из их посольства произошло в общеевропейском контексте. То есть действия эти были обусловлены единственной позицией ЕС и мира в этом вопросе.

В Молдове задержан Додон. Почему это сделали только сейчас? И главное – за что?

Очень интересная и показательная ситуация, по-моему. Возникает вопрос, что было главным – пророссийская позиция бывшего президента или коррупционные скандалы с ним связанные?

В эпизоде с заточением пророссийского экс-президента я вижу наложение сразу нескольких факторов:

Во-первых, запрос общества на борьбу с коррупцией. Прозвище Додона все-таки "Кулек". Его он получил после встречи с олигархом Плахотнюком, во время которой был передан кулек, в котором, как оказалось, были деньги на финансирование партии социалистов Молдовы. Последняя досталась одиозному бывшему молдавскому вождю в результате рейдерского захвата.

Вторым фактором стало чувство политического класса в Кишиневе, что Россия начала терять свою хватку и, соответственно, влияние. Следовательно, десанта в Приднестровье и на юге Украины не будет. А если и будет, то точно не в ближайшее время.

И в-третьих, то, что Россия своей активностью, попыткой повлиять на Молдову и устрашением добилась обратного эффекта. Больше всего Санду боялась, что после 9 мая Путин может сделать что-то действительно опасное. А когда увидела, что боялась напрасно, то сразу осмелела. Российское пустословие служило для решения о задержании Додона катализатором.

Додона отправили под домашний арест / Скриншот с видео

Так что процесс очищения Молдовы от российского влияния хоть и нерешительно (Додона поместили только под домашний арест, который бессознательно наталкивает на параллели с Медведчуком – 24 канал), но пошел.

Планы России касательно Украины и временно оккупированных территорий

Песков на днях заявил, что наша страна должна "принять то положение вещей, которое сложилось по состоянию на данный момент". Что он хотел этим сказать?

Такие слова лишний раз показывают нам оторванность московских оценок ситуации от реальности. Это уже стало традицией Кремля. К сожалению, Москва не отказывается все еще от своих первоначальных планов. Понятно, что признание сложившейся ситуации, как говорит пресс-секретарь Путина, будет означать лишь очередное отложение новой войны.

Говоря об обязательствах Украины, спикер российского президента ни словом не упомянул, а что же в таком случае должна делать Россия в ответ на наши уступки.

Путин хочет прибрать к рукам временно оккупированные территории Украины / Фото Getty Images

Больше того, если вспомнить о контексте, то Россия и дальше продолжает дерзко вести себя. Могла бы хотя бы для годится вспомнить о так называемом "итальянском плане" по урегулированию открытого конфликта, который был презентован в ООН ранее. Россияне не могли не быть посвящены в детали разработки такого плана.

Об информированности врага свидетельствуют уже хотя бы слова представителей Кремля, что они, якобы довольны тем, что кто-то проявляет инициативу касательно окончания войны.

Что Путин собирается делать со всеми оккупированными после 24 февраля территориями?

Судя по тому, что он недавно подписал указ о паспортизации украинцев на этих новых захваченных частях нашей страны, российский вождь готовит нашему югу и остальному востоку процедуру поглощения, похожую на ту, которую он использовал до этого на примере квазиреспублик на Донбассе. Сначала – паспортизация, а затем инкорпорация в состав России.

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