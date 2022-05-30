Як і для чого кремлівський диктатор шантажує увесь світ голодом, чому затримали Ігоря Додона, що означає вимога Кремля на адресу України змиритися з окупацією частини територій та що Путін робитиме із загарбаними Херсонщиною і частиною Запоріжжя – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів політолог Дмитро Левусь.

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Витівки Росії

До якого саме шантажу вдається Росія, щоб домогтися скасування санкцій?

Головна зброя Росії зараз – це шантаж голодом всього світового співтовариства, а не лише Європи. Україна несподівано виявилася аграрною наддержавою, від постачання збіжжя якої залежать сотні мільйонів людей.

Через блокування Росією українських портів ситуація з продовольством залишає бажати кращого. Що стало несподіванкою для дуже багатьох міжнародних організацій та Заходу в цілому.

Сьогодні практично на офіційному рівні країна-агресор заявляє, що, можливо, погодиться частково відкрити коридори для експорту. Однак, лише у випадку, якщо з неї будуть зняті санкції. Відразу навздогін окупанти заявили, що готові взяти на себе постачання українського краденого ними ж зерна. Знову ж таки, в обмін на зняття санкційних обмежень.

Є тут ще один додатковий момент. Крім безпосереднього постачання збіжжя Росія хоче вибити для себе згоду на продаж на світові ринки калійних добрив, які виробляються на російській території та у Білорусі. Ця вимога разом з іншими входить у пакет вимог Російської Федерації.

Левусь пояснив стратегію Кремля / Фото надано спікером

Вже сьогодні українське зерно, яке окупант викрав у нашої країни баражує до різних країн Близького Сходу. Росіяни намагаються продати його у Єгипет, де поки відмовляються купувати крадену продукцію, в Сирію, де навпаки охоче крадене купують. Є певна інформація про те, що навіть у Туреччині наше зерно не відмовляючись купують.

На додачу до всього, російські окупанти включили українське зерно у свої державні плани. За деякою інформацією у Красноярському краї опублікували документ, в якому зазначено, що українське зерно враховується для постачання продовольства.

Ми є свідками того, як Кремль застосовує стратегію голодомору 32 – 33 років. Тільки, цього разу, у значно більших масштабах. Не тільки Україна підпадає під її дію, а й значна частина світу.

Відносини Росії з Хорватією та події в Молдові

Чого Москва хоче від Хорватії?

Там достатньо складна ситуація. Хорватський президент є явним прибічником Путіна. Така його позиція визріла в результаті міжособистісного конфлікту з очільником хорватського кабміну Пленковичем.

Проте, сьогодні такі погляди хорватського президента перестали бути наслідком конфлікту і перетворилися на стале переконання. А все завдяки тому, що Росія свого часу вдало зіграла на євроскептицизмі, який був присутній у настроях очільника Хорватії.

Нині Москва звинувачує офіційний Загреб у антиросійській позиції на підставі того, що хорватська влада вислала групу російських дипломатів назад додому. Однак, навряд чи ці звинувачення зможуть якось росіянам допомогти. Адже це масове вигнання росіян з їхньої амбасади відбулося у загальноєвропейському контексті. Тобто, дії ці були зумовлені єдиною позицією ЄС та світу у цьому питанні.

У Молдові затримали Додона. Чому це зробили тільки зараз? І головне – за що?

Дуже цікава та показова ситуація, як на мене. Виникає питання, що було головним – проросійська позиція колишнього президента чи корупційні скандали з ним таки пов'язані?

В епізоді із заґратуванням проросійського експрезидента я бачу накладання одразу декількох факторів:

По-перше, запит суспільства на боротьбу з корупцією. Прізвисько Додона все-таки "Кульок". Його він отримав після зустрічі з олігархом Плахотнюком, під час якої був переданий кульок, в якому, як з'ясувалося, були гроші на фінансування партії соціалістів Молдови. Остання дісталася одіозному колишньому молдавському керманичу за результатом рейдерського захоплення.

Другим чинником стало відчуття політичного класу в Кишиневі, що Росія почала втрачати свою хватку та, відповідно, вплив. А відтак, десанту у Придністров'ї і на півдні України не буде. А якщо й буде, то точно не найближчим часом.

І по-третє, те, що Росія своєю активністю, намаганням вплинути на Молдову і залякуванням добилася зворотного ефекту. Найбільше Санду боялася, що після 9-го травня Путін може утнути щось справді небезпечне. А коли побачила, що боялася марно, то відразу посміливішала. Російське пустослів'я слугувало для рішення про затримання Додона каталізатором.

Додона відправили під домашній арешт / Скриншот з відео

Отож процес очищення Молдови від російського впливу хоч і нерішуче (Додона помістили лише під домашній арешт, що несвідомо наштовхує на паралелі з Медведчуком – 24 канал), але пішов.

Плани Росії щодо України та тимчасово окупованих територій

Пєсков днями заявив, що наша країна повинна "прийняти той стан речей, який склався станом на зараз". Що він хотів цим сказати?

Такі слова зайвий раз показують нам відірваність московських оцінок ситуації від реальності. Це вже стало традицією для Кремля. Нажаль, Москва не відмовляється все ще від своїх початкових планів. Зрозуміло, що визнання ситуації, яка склалася, як говорить прессекретар Путіна, означатиме лише чергове відкладення нової війни.

Говорячи про зобов'язання України, речник російського президента жодним словом не згадав, а що ж у такому разі повинна робити Росія у відповідь на наші поступки.

Путін хоче прибрати до рук тимчасово окуповані території України / Фото Getty Images

Щобільше, якщо згадати про контекст, то Росія і далі продовжує зухвало поводитися. Могла б хоча би для годиться згадати про так званий "італійський план" з урегулювання відкритого конфлікту, який був презентований в ООН раніше. Росіяни не могли бути не втаємничені в деталі розробки такого плану.

Про поінформованість ворога свідчать вже хоча б слова представників Кремля, що вони, мовляв, задоволені тим, що хтось проявляє ініціативу щодо закінчення війни.

Що Путін збирається робити з усіма окупованими після 24-го лютого територіями?

Судячи з того, що він нещодавно підписав указ про паспортизацію українців на цих нових захоплених частинах нашої країни, російський керманич готує нашому півдню та решті сходу процедуру поглинання, схожу на ту, яку він використовував до цього на прикладі квазіреспублік на Донбасі. Спочатку – паспортизація, а згодом інкорпорація до складу Росії.

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