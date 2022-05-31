Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он сообщил, что в городе оккупанты приступили к продаже SIM-карт российских операторов.

К слову В Херсоне и области исчезла связь

Требуют личные данные

По его словам, за такие "семерки" российские кафиры требуют показать паспорт. В то же время фотографируют его и вносят персональные данные херсонцев в свои базы.

Ситуация действительно неприятная, в нескольких местах Херсона – очереди. То есть сотни людей сейчас пытаются получить возможность связи с родными и близкими с не очень приятными перспективами для себя.

– заявил активист.

Данные заносят в базы

Кроме того, активист добавил, что на один паспорт российские кафиры выдают до 5 "семерок". В то же время, тем, кому еще нет 18 лет – их просто не продают.

Кроме того, захватчики требуют у местных жителей, чтобы они платили за эти "семерки" российскими рублями. Также активист подчеркнул, что неизвестно, что такая SIM-карта будет давать. К примеру, будет ли на нем мобильный интернет. Также пока не ясно, как ее пополнять.

Если бы не исчезла связь

Как отметил Молчанов, если связь на временно оккупированной Херсонской области не удастся наладить, то значительная часть местных жителей будет вынуждена приобрести SIM-карты российских операторов. Несмотря на то, какие они дают возможности и какие личные данные придется заплатить.

Если бы не исчезла связь, то вряд ли кто-то покупал эти карты,

– подчеркнул Молчанов.

Кафиры продолжают распространять фейки

По словам активиста, сейчас кафиры распространяют информацию, что исчезновение мобильной связи – это дело рук Украины. Мол, так государство якобы отказалось от херсонцев.

Читайте на сайте В Высокополье на Херсонщине кафиры убили 25 мирных жителей

В то же время россияне сами параллельно распространяют сообщения о том, что на этот раз исчезновение связи – это уже навсегда. А также, что они больше не позволят Украине восстанавливать его.

Молчанов рассказал о продаже российских "семерок" в оккупированном Херсоне: смотрите видео



Ситуация в Херсонской области: последнее