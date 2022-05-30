Нарушения прав людей в оккупированном Высокополье

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отметила, что в поселке нет лекарств и продуктов. Оккупанты терроризируют и пытают местных жителей, а в результате вражеских обстрелов из "Градов" нет электричества, газа и питьевой воды.

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В Высокополье разрушены все административные здания, не хватает продовольствия и детского питания. Еще одна проблема жителей – отсутствие лекарств. В поселке много инсулинозависимых, онкобольных, людей с заболеванием щитовидной железы. Местные сообщают о гибели 25 мирных жителей,

– рассказала Людмила Денисова.

Людям не разрешают выехать с оккупированных территорий

Она отметила, что люди пытаются сбежать с оккупированных территорий на собственном автотранспорте, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно. В Херсонской области сложилась критическая ситуация с эвакуацией гражданского населения из зоны, где продолжаются боевые действия и доставкой гуманитарных грузов.

По ее словам, Украина продолжает использовать все возможности для спасения людей, но возможных путей становится все меньше из-за препятствования оккупантов.

Обращение к ООН

Денисова отметила, что такими методами ведения боевых действий Россия грубо нарушила нормы Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

"А ограничением свободы передвижения украинцев, страна-оккупант нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 12 которого гарантирует каждому право на свободное передвижение" – объяснила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. И призвала международных партнеров предоставить оружие Украине для борьбы с Россией.