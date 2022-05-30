Порушення прав людей в окупованому Високопіллі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що в селищі нема ліків і продуктів. Окупанти тероризують та катують місцевих мешканців, а внаслідок ворожих обстрілів з "Градів" немає електрики, газу та питної води.

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У Високопіллі зруйновані всі адміністративні будівлі, не вистачає продовольства та дитячого харчування. Ще одна проблема мешканців – відсутність ліків. У селищі багато інсулінозалежних, онкохворих, людей із захворюванням щитовидної залози. Місцеві повідомляють про загибель 25 мирних жителів,

– розповіла Людмила Денісова.

Людей не дозволяють виїхати з окупованих територій

Вона зазначила, що люди намагаються втекти з окупованих територій на власному автотранспорті, але через заборону виїзду з боку окупантів та брак палива зробити це майже неможливо. Загалом у Херсонській області склалася критична ситуація з евакуацією цивільного населення із зони де тривають бойові дії та доставкою гуманітарних вантажів.

За її словами, Україна продовжує використовувати усі можливості для порятунку людей, але можливих шляхів стає все менше через перешкоджання окупантів.

Звернення до ООН

Денісова зазначила, що такими методами ведення бойових дій Росія грубо порушила норми Додаткового протоколу до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

"А обмеженням свободи пересування українців, країна-окупант порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування" – пояснила уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росії в Україні. Та закликала міжнародних партнерів надати зброю Україні для боротьби з Росією.