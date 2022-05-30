Зараз чи не найбільша кількість примусово депортованих українців – із захопленого та майже вщент знищеного Маріуполя. Там окупанти й далі проводять "фільтраційні заходи".

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За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, лише за один тиждень росіяни примусово вивезли до "фільтраційного табору" в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких – понад 300 дітей.

Два "шляхи" після "фільтрації" – депресивна Росія або тюрма з тортурами

Українців, які потрапляють в такі "фільтраційні табори", фактично позбавляють будь-яких прав. І в них є два шляхи вибратися звідти.

Перший – після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії.

Другий шлях передбачений для тих, кого російські окупанти визнають "небезпечними для російського режиму". Таких щонайменше 10% з тих, хто потрапляє в руки загарбників.

Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у сумнозвісну в'язницю "Ізоляція" у Донецьку.

Перебування там супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці", – повідомила Людмила Денісова.

Людмила Денісова нагадала, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Скільки саме українців загалом утримуються у "фільтраційних таборах" – достеменно невідомо. Так само і невідома точна кількість українців, яких росіяни визнали "неблагонадійними" та відправили до тюрем.

За даними радника маріупольського міського голови Петро Андрющенко, у фільтраційних колоніях у тимчасово окупованих Безіменному та Козацькому — від 3 до 4 тисяч осіб. При цьому утримуються вони там вже декілька тижнів.

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Натомість у СІЗО Оленівки перебуває від 4 до 6 тисяч маріупольців, які не пройшли фільтрацію. Умови утримання там наближені до концтаборів часів Другої світової війни. Адже територія СІЗО не розрахована на таку кількість людей – в камерах немає як прилягти. Є проблеми з харчуванням. Натомість постійно проводять допити та тортури.

Петро Андрющенко переконаний, що окрім "Ізоляції", окупанти відкрили в Донецьку ще одну тюрму такого типу. І люди, які для росіян становлять небезпеку, просто там "пропадають".

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