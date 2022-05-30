Сейчас наибольшее количество принудительно депортированных украинцев – из захваченного и почти полностью уничтоженного Мариуполя. Там кафиры и дальше проводят "фильтрационные мероприятия".

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По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, только за одну неделю россияне принудительно вывезли в "фильтрационный лагерь" в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей.

Два "пути" после "фильтрации" – депрессивная Россия или тюрьма с пыткой

Украинцев, которые попадают в такие фильтрационные лагеря, фактически лишают каких-либо прав. И у них есть два пути выбраться оттуда.

Первый – после фильтрационных мероприятий кафиры формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России.

Второй путь предусмотрен для тех, кого российские кафиры признают "опасными для российского режима". Таковых по меньшей мере 10% из тех, кто попадает в руки захватчиков.

Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области, или же везут в печальную тюрьму "Изоляция" в Донецке.

Пребывание там сопровождается многовременными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству", – сообщила Людмила Денисова.

Людмила Денисова напомнила, что захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

Сколько именно украинцев в целом содержатся в "фильтрационных лагерях" - неизвестно. Так же и неизвестно точное количество украинцев, которых россияне сочли "неблагонадежными" и отправили в тюрем.

По данным советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко, в фильтрационных колониях во временно оккупированных Безымянном и Казачьем — от 3 до 4 тысяч человек. При этом содержатся они там уже несколько недель.

Более двух недель в бесчеловечных условиях: как выглядит "фильтрационный лагерь" для мариупольцев

В СИЗО Аленовки находится от 4 до 6 тысяч мариупольцев, которые не прошли фильтрацию. Условия содержания приближены к концлагерям времен Второй мировой войны. Ведь территория СИЗО не рассчитана на такое количество людей – в камерах некуда прилечь. Есть проблемы с питанием. В то же время постоянно проводят допросы и пытки.

Петр Андрющенко убежден, что кроме "Изоляции" оккупанты открыли в Донецке еще одну тюрьму такого типа. И люди, которые для россиян представляют опасность, просто там "пропадают".

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