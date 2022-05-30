Зокрема, багато цивільних було знайдено на вулиці розстріляними. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Читайте Над людьми знущалися, багатьох цивільних просто розстріляли, – захисник про оборону Харкова

Військові злочини у Харківській області

У Руській Лозовій та Питомнику, що у Харківській області, жителі застали російські війська о 5:00 ранку. Тому вони не мали можливості залишити територію – окупанти одразу ж відрізали шлях до Харкова. Місцеві опинилися в облозі без їжі, води, електроенергії два місяці.

За словами Немічева, мешканці розповіли, що російські солдати заганяли людей у підвали та відбирали телефони. Крім того, людям заборонили пересуватися на власних автомобілях.

Їх вибивали в Бєлгород, що в Росії. Пропонували ледь не щодня туди їхати. Над людьми знущалися. Там дуже багато випадків насильства, допитів. Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях. Це ті ж самі росіяни, які були в Бучі та інших регіонах. Менталітет в них один, і працюють вони за своїми конспектами,

– зауважив він.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Немічев наголосив, що в Харкові та області тривають бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні позицій, які їм вдалося захопити раніше.

На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Тому наразі повертатися у місто ще небезпечно. Захисник закликав усіх харків'ян почекати з приїздом, а також дотримуватися правил безпеки та не нехтувати сигналами сирени.

Додамо, що 26 травня російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 кілометрів, та систем залпового вогню.

Важливо "Лише душі з пекла могли таке зробити": як виглядає Північна Салтівка у Харкові через війну

Останні новини з фронту:

Російські військові 27 травня випустили ракету по території Дніпропетровської області. Відомо, що вона влучила у військовий об'єкт.

Російські диверсанти вдерлися до одного з готелів на території Сєвєродонецька. Наразі він залишається непідконтрольним Україні.

26 травня російська армія цілеспрямовано зруйнувала 94 цивільних об'єкти у Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відтіснили росіян і зайняли позиції на околиці Новодарівки