Військові Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують тримати оборону міцно. Вони сміливо відповідають ворогу та знищують його живу силу й техніку.

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Втрати росіян та покращення тактичного становища ЗСУ

За минулу добу на Запоріжжі наші воїни знищили:

особового складу – 26 осіб, 51 поранено;

реактивних систем залпового вогню "Град" – 2 одиниці;

танків – 2 одиниці;

бойових броньованих машин – 1 одиниця;

автомобільної техніки – 7 одиниць.

Окрім цього, ЗСУ також пошкодили ворожий вертоліт Мі-8.

Є успіхи наших захисників й у покращенні тактичного становища на Запорізькому напрямку. Російських загарбників вони майстерно відтіснили, зайняли позиції на околиці Новодарівки.

Як працює оборона

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російські загарбники продовжують чинити терор щодо місцевих мешканців. Але підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Вони ведуть оборонні дії і завдають втрат ворог по всій довжині лінії фронту в своїй зоні відповідальності.

Також допомагають підрозділи Національної поліції. Вони забезпечують громадський порядок, патрулюють та супроводжують необхідні колони.

Працівники ДСНС постійно перебувають в підвищеній готовності, щоб прийти на допомогу. Вони ліквідовують наслідки боїв на місцевості, де вони тривали, очищують її від мін та інших вибухонебезпечних предметів, гасять пожежі.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району, окрім міста Оріхів та міста Гуляйполе.

Основне про Запорізький напрямок

Після вдалих контрнаступальних дій на Харківщині, ЗСУ почали їх й на Запорізькому напрямку. Водночас ворог хоче і старається там окопатися. Це може свідчити, що російські загарбники вирішили собі зайняти цю територію надовго. Але наші військові зруйнують ці плани та обов'язково звільнять людей від окупації.

При цьому росіяни почали звозити на Запоріжжя реактивні системи залпового вогню "Град", а також іншу техніку. Лише 26 травня зафіксували перекидання 40 військових машин. Але до того вони привезли в Мелітополь застарілі танки Т-62. Їх знали з консервації, вони без броні й ще з радянських часів. Це свідчить про великі втрати в техніці ворога.

Саме ж місто Запоріжжя стало прифронтовим. Це перший пункт для прийому евакуйованих із тимчасово окупованих територій. Нерідко місто піддається ворожим обстрілам. Останній з них був 25 травня ввечері. Також нещодавно російська ракета розгромила один із торгових центрів міста.

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