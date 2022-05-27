Їх направили колоною з окупованого Криму. Про це повідомила у своєму звіті за день Запорізька ОВА.

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Перекидають не тільки сухопутні війська

Наразі невідомо, яка саме ціль перекидання військ. Проте це може свідчити як про підготовку наступу, так і до укріплення оборонних рубежів.

У бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню "Град",

– підсумували в Запорізькій ОВА.

Крім того, зараз угруповання противника в регіоні додатково посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62. У повідомленні додали, що триває перекидання не лише сухопутних військ. У Запорізьку область направляють ще повітряний та морський компоненти армії.

Посилено будують укріплення в регіоні

У цей день стало відомо, що росіяни завершили замінування частини узбережжя Каховського водосховища. Вони станом на 26 травня зводять уже третю лінію оборони.

Водночас про намір утримувати окуповані території свідчать не лише військові потуги. У містах, які тимчасово захоплені росіянами, почали активізовувати трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів.

У Бердянську жителів міста переконують, що варто почати переходити на російських операторів зв'язку. Це аргументують тим, що українські працюють нестабільно. Варто заважити, що ворог сам же їх періодично "глушить".

А ось у Мелітополі почали видавати українцям паспорти країни-терориста. Запорізька ОВА закликала не отримувати ці псевдодокументи, адже вони не дозволять виїхати навіть у Росію. Проте це може стати проблемою після закінчення війни, адже в Україні заборонене подвійне громадянство.

Влада попереджає про обстріли

Протягом доби 26 травня інтенсивних бойових дій на Запоріжжі не було. Проте практично не припинялися обстріли. Росіяни били по позиціях наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

У цей день російські війська вкотре обстріляли село Новояковлівку. Тому місцева влада закликає евакуюватися жителів населених пунктів біля лінії розмежування. Це можна зробити навіть у межах області, адже є відносно спокійні частини регіону.

До теми – яка ситуація в Мелітополі станом 26 травня: дивіться відео