Такий висновок можна зробити з того, що там зводять уже третю лінію оборони. Про це ввечері 26 травня розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Усе вказує на бажання "залишитись"

Біля водосховища не лише будують лінії оборони, а й накопичують війська. Наразі вже відомо, що туди перекидають підкріплення саме для закріплення та утримання своїх позицій на Півдні України. Мінуванням займалися інженерні підрозділи армії Росії.

Проте не лише це свідчить на намір утримувати окуповані території. В містах, які тимчасово захоплені ворогом, активізували трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів. Окрім цього, там роблять білборди та інші рекламні площини із зображеннями пропаганди Росії та символікою СРСР.

Ведуть інформаційну боротьбу

У Бердянську окупанти почали переконувати місцевих, що потрібно переходити на мережі мобільних операторів Росії. Мовляв, українські працюють нестабільно.

При цьому, вже неодноразово робота вітчизняних мобільних операторів спеціально "глушилася" російськими військовими,

– підкреслили в Запорізкій ОВА.

Водночас у тимчасово захопленому Мелітополі, окупаційна влада пішла "далі". Там загарбники планують роздавати російські паспорти. В обласній адміністрації зазначили, що такі псевдодокументи не дадуть жодних привілеїв мешканцям окупованих територій.

Адже люди не зможуть за нами виїхати в Росію чи уникнути примусової мобілізації в лави армії ворога. Також за цими документами не можна буде навіть отримувати соціальні виплати.

На Каховській ГЕС облаштували штаб

Наразі на Каховській гідроелектростанції розгорнутий пункт управління. Із нього здійснюється координація військ росіян на Півдні України. Попри зосередження там великої кількості людського ресурсу, вони не вважають за потрібне навіть стежити за греблею.

Наразі на станції не працює вже одразу два гідроагрегати. Це вже становить загрозу серйозної екологічної катастрофи. Адже може відбутися затоплення кількох сусідніх сіл, Херсону та навіть півночі Криму.

Українська сторона заявила, що готова направити туди своїх фахівців для ремонту. Проте росіяни не погодилися, бо, ймовірно, бояться диверсій.

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