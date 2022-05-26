Російську паспортизацію Запорізької області та інших тимчасово окупованих регіонів прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він заявив, що плани Кремля на введення російських паспортів в Україні матиме наслідки для Росії.

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Про це він заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

Цей папірець із дохлою куркою, про який розповідають, що хочуть роздавати, я думаю, всім нам цілком очевидно, які наслідки будуть із цієї історії. Звичайно, якийсь відсоток колаборантів є – не будемо один одного обманювати. Це є у будь-якому регіоні будь-якої країни. І ми це дуже гарно бачили по Донбасу,

– сказав Олександр Старух.

Він підкреслив те, що роздача українцям російських паспортів потрібна окупантам насамперед для того, щоб збільшити у подальшому чисельність російської армії.

Зараз люди, які отримали російські паспорти – їх мобілізували в російську армію й кинули як м'ясо на наші Збройні Сили. Мабуть, м'ясо закінчилося, шукають ідіотів серед тих, хто живе на територіях тимчасово окупованих. Іншого пояснення бути не може. Ну не для того ж, щоб на Байкал люди їздили,

– висловився голова Запорізької ОВА.

На думку Олександра Старуха, серед мешканців Запорізької області мало хто захоче отримати російський паспорт.

Стати громадянином країни, яку не пускають нікуди у світі і яку зневажають у світі, може, у когось і є така мрія, але точно не у більшості нашого регіону і людей нашої країни,

– підсумував Старух.

Російські паспорти на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Російські загарбники хочуть роздавати свої паспорти мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської та Запорізької областей. Відповідний указ вже підписав очільник Кремля Володимир Путін. Про це повідомляють одразу низка телеграм-каналів.

У мережі вже оприлюднили фото указу. У ньому пропонується замінити слова про права надання російського паспорта за спрощеною процедурою не лише мешканцям квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР", але й людям, які живуть на території Запорізької та Херсонської областей.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти розпочали процес надання російських паспортів для маріупольців.

Мовиться, очевидно, про окремі населені пункти, які перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Указ датований 25 травня і набуває чинності від моменту його підписання.

Раніше стало відомо, що російська окупаційна влада здійснює паспортизацію за прискореною процедурою жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

За словами Ганни Маляр, таким чином загарбники намагаються встановити повний контроль над цими регіонами.

Омбудсменка Людмила Денісова додала, що Росія своїми діями порушує Женевську конвенцію щодо захисту цивільного населення під час війни. Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України врахувати ці факти.

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