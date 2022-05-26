Российскую паспортизацию Запорожской области и других временно оккупированных регионов прокомментировал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он заявил, что планы Кремля на введение российских паспортов в Украине будут иметь последствия для России.

Важно 29 450 убитых оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

Об этом он заявил в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья".

Эта бумажка с дохлой курицей, о которой рассказывают, что хотят раздавать, я думаю, всем нам совершенно очевидно, какие последствия будут из этой истории. Конечно, какой-то процент коллаборантов есть – не будем друг друга обманывать. Это есть в любом регионе любой страны. И мы это очень хорошо видели по Донбассу,

– сказал Александр Старух.

Он подчеркнул, что раздача украинцам российских паспортов нужна оккупантам прежде всего для того, чтобы увеличить в дальнейшем численность российской армии.

Сейчас люди, получившие российские паспорта, мобилизовали в российскую армию и бросили как мясо на наши Вооруженные Силы. По-видимому, мясо закончилось, ищут идиотов среди живущих на территориях временно оккупированных. Другого объяснения быть не может. Ну не для того же, чтобы на Байкал люди ездили,

– высказался глава Запорожской ОВА.

По мнению Александра Старуха, среди жителей Запорожской области немногие захотят получить российский паспорт.

Стать гражданином страны, которую не пускают никуда в мире и презирают в мире, может, у кого-то и есть такая мечта, но точно не у большинства нашего региона и людей нашей страны,

– подытожил Старух.

Российские паспорта на временно оккупированных территориях: что известно

Российские захватчики хотят раздавать свои паспорта жителям временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ уже подписал глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщают сразу ряд телеграмм-каналов.

В сети уже опубликовали фото указа. В нем предлагается заменить слова о правах предоставления российского паспорта по упрощенной процедуре не только жителям квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", но и людям, проживающим на территории Запорожской и Херсонской областей.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты начали процесс предоставления российских паспортов для мариупольцев.

Речь, очевидно, об отдельных населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян. Указ датирован 25 мая и вступает в силу с момента его подписания.

Ранее стало известно, что российские оккупационные власти осуществляют паспортизацию по ускоренной процедуре жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам Анны Маляр, таким образом, захватчики пытаются установить полный контроль над этими регионами.

Омбудсменко Людмила Денисова добавила, что Россия своими действиями нарушает Женевскую конвенцию по защите гражданского населения во время войны. Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты.

Смотрите также: Оккупанты с "Москвы" предлагали защитникам Змеиного деньги и квартиры – орков послали