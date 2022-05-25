О ключевых событиях среды, 25 мая, читайте в материале 24 канала.

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05:25 На Запорожье слышали взрывы. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.

04:58 По всей территории Украины раздалась воздушная тревога.

04:00 В оперативном командовании "Юг" рассказали, какова сейчас ситуация на Одесщине. Ее называют контролируемой, но беспокойной. А все потому, что в акватории Черного моря все еще находится 8 российских лодок, с которых производятся атаки. Речь идет о 6 больших десантных, а также 2 ракетных кораблях. В то же время оккупанты понесли определенные потери на этом направлении. В частности:

ликвидировано 33 русских солдат;

7 единиц бронированной и автомобильной техники.

03:24 Российские захватчики не только уничтожают мариупольцев. Они еще и вынуждают их платить деньги за перезахоронение. Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, если кого хотят похоронить по-человечески, то за это нужно будет выложить деньги.

02:56 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что сейчас происходит на Донбассе. По его мнению, российские военные стремятся "создать новый Мариуполь". В частности, они пытаются прервать поставки между Лисичанском и Бахмутом. Кроме того, оккупанты делают все для того, чтобы взять наших военных в котел.

01:59 Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что российские захватчики в очередной раз атаковали город. По нему они выпустили ракеты. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

00:49 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в действии гаубицы Caesar. Он отметил, что нашим защитникам понадобились считанные часы, чтобы научиться эффективно использовать современное оружие и уничтожать им врагов.

00:07 Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Шарлем Мишелем, а также Джастином Трюдо. Они обсудили санкции против России, а также предоставление помощи Украине в противостоянии агрессии.