Вони не підтримують належний стан споруд, тому є ризик затоплення кількох сіл. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 26 травня.

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Перетворили греблю на штаб

Розгорнутий пункт управління займається загальною координацією військ ворога на "Південному воєнному окрузі". При тому, що там зосередили певний ресурс, ніхто навіть не думає докладати зусиль для підтримання належного режиму об'єкта.

Наразі на станції не працює вже одразу два гідроагрегати. Причиною цьому є те, що окупанти не можуть їх відремонтувати й не дають це зробити українській стороні. Адже тепер ця електростанція стала військовим стратегічним об'єктом.

Відтак це вже призвело до підтоплення Каховки. Така ж ситуація може бути й в кількох найближчих селах, які росіяни нібито прийшли "визволяти".

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Коли захопили Каховську ГЕС

Окупанти туди зайшли ще в день вторгнення, 24 лютого. Практично тоді й припинилося належне обслуговування гідроелектростанції. Та росіяни, ймовірно, думали лише про те, щоб повісити там свій прапор.

Головне про цю електростанцію

Довжина її греблі на Дніпрі – 3 850 метрів, а її висота на мулах сягає 30 метрів. Затоплення може трапитися саме через Каховське водосховище. Річ у тім, що після спорудження греблі рівень у Дніпрі піднявся до 16 метрів. Якраз тоді й утворилося водосховище, в якому міститься орієнтовно 18 кубічних кілометрів води.

Оскільки від моменту спорудження пройшло майже 70 років, сусідні села значно розрослися. Вони розташовані саме там, куди може піти вся ця величезна маса води. Станом на початок 2021 року, там працювала 251 людина. Скільки працівників зараз підтримують роботу ГЕС – невідомо. Окрім цього, експерти застерігають, що затоплення чекає на Херсон і північну частину окупованого Криму.

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