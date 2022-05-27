Они не поддерживают надлежащее состояние сооружений, поэтому есть риск затопления нескольких деревень. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 26 мая.

Обратите внимание Есть чем удивить, – в ВСУ рассказали о неудачной атаке Ми-24 россиян на Юге и потерях врага

Превратили дамбу в штаб

Развернутый пункт управления занимается всеобщей координацией войск врага на "Южном военном округе". При том, что там сосредоточили определенный ресурс, никто даже не думает прилагать усилия для поддержания надлежащего режима объекта.

На станции не работает уже сразу два гидроагрегата. Причиной тому, что оккупанты не могут их отремонтировать и не дают это сделать украинской стороне. Теперь же эта электростанция стала военным стратегическим объектом.

Это уже привело к подтоплению Каховки. Такая же ситуация может быть и в нескольких ближайших селах, которые россияне якобы пришли "освобождать".

Подробнее о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео

Когда захватили Каховскую ГЭС

Оккупанты туда зашли еще в день вторжения, 24 февраля. Практически тогда и прекратилось надлежащее обслуживание гидроэлектростанции. Но россияне, вероятно, думали только о том, чтобы повесить там свой флаг.

Главное об этой электростанции

Длина ее плотины на Днепре – 3850 метров, а ее высота на мулах достигает 30 метров. Затопление может произойти именно из-за Каховского водохранилища. Дело в том, что после постройки плотины уровень в Днепре поднялся до 16 метров. Как раз тогда и образовалось водохранилище, в котором находится ориентировочно 18 кубических километров воды.

Поскольку с момента постройки прошло почти 70 лет, соседние села значительно разрослись. Они расположены именно там, куда может пойти вся эта огромная масса воды. По состоянию на начало 2021 года, там работал 251 человек. Сколько работников сейчас поддерживают работу ГЭС – неизвестно. Кроме этого, эксперты предостерегают, что затопление ждет Херсон и северную часть оккупированного Крыма.

Поэтому часть Крыма может превратиться в болото: смотрите видео