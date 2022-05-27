Об этом рассказали в оперативной сводке командования "Юг" за сутки. Однако пока не сообщают, как вынудили российских пилотов бежать.

Накануне В Николаеве и Херсонской области слышали взрывы

Враг может повторять попытку

Способ ответа этому российскому Ми-24 не раскрывают не случайно. Это ведь должно быть "сюрпризом" и для других аппаратов россиян. Однако отметили, что это удалось благодаря целесообразно организованной обороне. Также сыграло свою роль и эффективное применение соответствующего вооружения на предупреждение.

Вражеский пилот отвернувшись от удара спешно ретировался без применения оружия. Учитывая, что враг может повторять подобные нападения, способ нашего ответа мы пока не раскрываем. Есть еще, чем удивить рашистов,

– подытожили в оперативном командовании.

Кроме того, отметили, что неплохо в течение суток стреляли и по наземным целям. Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией было выполнено более 100 огневых задач.

Уже подтверждено уничтожение 35 российских служащих и несколько боевых машин их пехоты. Однако окончательные потери врага пока уточняются.

Также враг пытался наступать

Сейчас россияне планируют наступление на Николаевском и Криворожском направлениях. По данным нашей разведки, враг на Юге проводит перегруппировку и усиливает свои позиции. Речь как о технике, так и личном составе. Когда именно они хотят начать активное наступление на Днепропетровщине – неизвестно. Однако наши защитники готовы сопротивляться там каждое мгновение.

Также в течение суток 25 мая фиксировали попытки россиян продвинуться в сторону Николаева. Однако это не удалось, потому что все наступательные действия были провальными. Вероятно, оккупанты решили отомстить за свою неудачу, поэтому впоследствии начали циничные артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов Николаевской области. Там были погибшие и раненые среди гражданских.

В частности, ужасное событие произошло в регионе при обстреле 26 мая. От этой атаки россиян пострадали женщины, пасшие коров. Одна из них погибла еще до приезда врачей.

США предупредили – россияне готовят наступление на Юге: смотрите видео