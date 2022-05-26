В Херсонской области сообщили о громком звуке. По словам местных, оккупанты пускают из региона ракеты в сторону Николаевской области.

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Не выходите из укрытий

Людям нужно оставаться в укрытиях, поскольку перед этим объявили воздушную тревогу. Около 20:30 сирены звучали почти в каждой области. Впоследствии в большинстве регионов сообщили об отбое.

К слову, в Николаевской области в 22:15 тоже отбой. Что стало причиной звуков – пока не сообщают.

Как действовать во время воздушной тревоги

Если в вашем регионе есть воздушная опасность, следует как можно быстрее спуститься в укрытие. Там нужно быть до отбоя. О нем сообщат с официальных ресурсов или же раздастся второй звук сирены.

Если рядом нет укрытия, то следует хотя бы соблюдать правила двух стенок дома. Это значит, что от потенциального места удара вас должно отделять две стены: одна сдерживает ударную волну, другая защищает от обломков.

Игнорировать воздушную тревогу ни в коем случае нельзя, поскольку соблюдение простых правил может спасти вашу жизнь.

Обстрелы Харькова

Днем 26 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В городе и в окрестностях Харькова слышали звуки взрывов. Очевидцы рассказывали, что снаряды падали в районе Лесопарка.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, а также район Павлова Поля. Число жертв росло в течение дня. Вечером сообщили, что погибли 7 мирных жителей, еще 17 – получили ранения, среди них – 9-летний ребенок.

Мэр города Игорь Терехов призвал людей не выходить из укрытий, поскольку в Харькове снова громко и опасно. Он отмечал, что можно прятаться в метро, ​​но движение метрополитена не останавливали.

Вечером харьковчане снова сообщали о звуках взрывов в городе.

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