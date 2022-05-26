В Херсонской области сообщили о громком звуке. По словам местных, оккупанты пускают из региона ракеты в сторону Николаевской области.
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Не выходите из укрытий
Людям нужно оставаться в укрытиях, поскольку перед этим объявили воздушную тревогу. Около 20:30 сирены звучали почти в каждой области. Впоследствии в большинстве регионов сообщили об отбое.
К слову, в Николаевской области в 22:15 тоже отбой. Что стало причиной звуков – пока не сообщают.
Как действовать во время воздушной тревоги
- Если в вашем регионе есть воздушная опасность, следует как можно быстрее спуститься в укрытие. Там нужно быть до отбоя. О нем сообщат с официальных ресурсов или же раздастся второй звук сирены.
- Если рядом нет укрытия, то следует хотя бы соблюдать правила двух стенок дома. Это значит, что от потенциального места удара вас должно отделять две стены: одна сдерживает ударную волну, другая защищает от обломков.
Игнорировать воздушную тревогу ни в коем случае нельзя, поскольку соблюдение простых правил может спасти вашу жизнь.
Обстрелы Харькова
Днем 26 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В городе и в окрестностях Харькова слышали звуки взрывов. Очевидцы рассказывали, что снаряды падали в районе Лесопарка.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, а также район Павлова Поля. Число жертв росло в течение дня. Вечером сообщили, что погибли 7 мирных жителей, еще 17 – получили ранения, среди них – 9-летний ребенок.
Мэр города Игорь Терехов призвал людей не выходить из укрытий, поскольку в Харькове снова громко и опасно. Он отмечал, что можно прятаться в метро, но движение метрополитена не останавливали.
Вечером харьковчане снова сообщали о звуках взрывов в городе.
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