Каждый день приближает нас к победе. Главные новости 26 мая читайте в материале 24 канала.

29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

04:46 В американском Институте изучения войны обнародовали свежую оценку наступательных планов России в войне против Украины. Согласно ей, российские кафиры готовятся наступать на город Северск и вероятно хотят ускорить битву за Северодонецк.

03:30 Российские кафиры готовятся к наступлению на Запорожье. Они стягивают в регион устаревшую советскую технику. В Мелитополь 25 мая прибыл эшелон устаревших танков Т-62. Русские сняли их с консервации.

03:08 В течение суток 25 мая захватчики совершили 3 налета военными вертолетами МИ-8 вдоль линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях.

02:20 Вблизи острова Змеиный был замечен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС ВСУ. Оккупанты захватили его в Бердянске в начале вторжения. Наши военные предупредили, что могут быть провокации.

01:57 СМИ сообщили, что Израиль якобы не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Говорят, что согласны передавать только нелетальное оружие.

01:54 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предостерег, что у многих украинцев начинается очень тяжелая психологическая фаза войны. Этот период будет продолжаться до момента, пока не будет ощутимым большое количество вооружения, предоставленное международными партнерами нашей армии.