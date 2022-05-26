Кожен день наближає нас до перемоги. Головні новини 26 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми 29 450 знищених окупантів і ракетні атаки по Запоріжжю та Кривому Рогу: основне за 91 день війни

04:46 В американському Інституті вивчення війни оприлюднили свіжу оцінку наступальних планів Росії у війні проти України. Згідно з нею, російські окупанти готуються наступати на місто Сіверськ та ймовірно хочуть прискорити битву за Сєвєродонецьк.

03:30 Російські окупанти готуються до наступу на Запоріжжі. Вони стягують до регіону застарілу радянську техніку. До Мелітополя 25 травня прибув ешелон застарілих танків Т-62. Росіяни зняли їх з консервації.

03:08 Протягом доби 25 травня загарбники здійснили 3 нальоти військовими гвинтокрилами МІ-8 вздовж лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській областях.

02:20 Поблизу острова Зміїний помітили один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС ЗСУ. Окупанти захопили його у Бердянську на початку вторгнення. Наші військові попередили, що можуть бути провокації.

01:57 ЗМІ повідомили, що Ізраїль нібито не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю.

01:54 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович застеріг, що у багатьох українців починається дуже важка психологічна фаза війни. Цей період триватиме до моменту, поки не буде відчутною велика кількість озброєння, яку надали міжнародні партнери нашій армії.