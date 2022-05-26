Об этом сообщили в Николаевском областном совете. В ведомстве отметили, что сейчас от российских захватчиков больше всего страдают Николаевский и Баштанский районы, в частности Березнеговатская и Широковская общины.

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Женщины занимались своими делами

Отмечается, что жертвами последнего вражеского обстрела стали 2 женщины. Они выпасали скот вблизи населенного пункта Березнеговатое, когда кафиры начали атаковать.

В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали 2 женщины, которые просто пасли коров. Одна погибла на месте, другую госпитализировали в больницу,

– сообщили в областном совете.

Сколько пострадали за сутки

В то же время в облсовете отметили, что за минувшие сутки, 25 мая, в Николаевской области в результате военных действий получили ранения 14 человек. Как добавили в ведомстве, к счастью, детей среди пострадавших нет.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где они получают необходимую помощь. В николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов,

– говорится в сообщении.

Также в облсовете добавили, что в результате российских обстрелов в области снова разрушены жилые дома. Кроме того, повреждены, по меньшей мере, 4 социальных объекта.

Ситуация в Николаевской области: последнее

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские кафиры в течение минувших суток пытались продвинуться в сторону Николаева. Однако в ведомстве подчеркнули, что все попытки захватчиков провалились.

Представитель Министерства обороны Украины, полковник Вооруженных Сил Украины Александр Мотузяник заявил, что российские военные хотят наступать на Николаевском и Криворожском направлениях. Он подчеркнул, что для этого кафиры сейчас активно усиливают свои позиции личным составом и техникой.

За минувшие сутки, 25 мая, Вооруженные Силы Украины ликвидировали в южных областях около 20 вражеских военных. Кроме того, сколько наши бойцы смогли ранить – неизвестно.

Генерал-майор ВСУ, руководитель обороны Николаева во время вторжения России в Украину в феврале – марте 2022 Дмитрий Марченко рассказал, как Россия хотела захватить Николаев. Он сообщил, какую именно тактику хотели применить вражеские войска.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что комендантский час в городе стал короче на 2 часа. Кроме того, ослабили продажу алкогольных напитков.

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