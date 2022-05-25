В интервью изданию "НикВести" генерал-майор ВСУ, руководитель обороны Николаева во время вторжения России в Украину в феврале - марте 2022 Дмитрий Марченко рассказал о плане России захвата Николаева. Он заверил, что благодаря слаженной работе города и объединенных территориальных общин (ОТГ) оккупантов удалось остановить на подходах к городу.

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Марченко еще раз подчеркнул жестокость российских военнослужащих на территории Украины. Эти изверги цинично убивают украинцев, пытают, насилуют, пропускают через фильтрационные лагеря, к слову, "на фильтрацию" отсылают даже детей.

Если бы они зашли в город, это было бы все… Была бы Буча, Ирпень… Николаев, в общем, "брали" по плану Мариуполя: окружить, вытеснить все войска в центр города, на какой-то объект, завод, отрезать свет, воду , и просто мариновать нас, пока мы не начнем сойти с ума, закончатся боеприпасы, еда, вода…,

– констатировал генерал-майор ВСУ.

Военный отметил, что не превратить Николаев в Мариуполь-2 помогло то, что все смогли объединиться и взяться за оборону. Речь идет об украинских войсках, территориальной обороне, партизанах и других.

"Учитывая, что танки уже пытались заезжать в город, ситуация была очень опасна", – подчеркнул Марченко.

В частности, по его словам, четкая и своевременная коммуникация Николаева с населенными пунктами области и объединенных территориальных общин помогла сдержать наступление российских оккупантов.

Мы не допускали в Николаев даже колонны, они не могли дойти сюда. Они выстраивались, нас извещали, и артиллерия накрывала их", – поделился Дмитрий Марченко.

Какая ситуация сейчас в Николаевской области: коротко

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Николаевской области Вооруженные Силы Украины столкнулись с российскими военнослужащими, которые вырядились в форму украинских бойцов. Отметим, что врагу это не помогло, ведь ВСУ отразили атаку, а россияне потеряли четырех своих орков.

Вечером 24 мая оккупанты нанесли артиллерийский удар по Николаеву. Россияне использовали ракетную систему залпового огня "Торнадо-С" . В результате чего поврежден многоэтажный дом. Один человек получил ранения.

За сутки 24 мая наемники Кремля несколько раз обстреливали Николаевскую область. Из-за многочисленных обстрелов ранения получили 4 человека . Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения области и получают необходимую помощь.

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