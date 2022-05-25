Однако врагу это не помогло – ВСУ отбили атаку. Об этом 24 мая сообщило оперативное командование "Юг".

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ВСУ отразили атаку специфического врага

На северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил,

– сообщило командование.

Также известно, что противники:

с двумя боевыми бронированными машинами "Тигр" под прикрытием минометного огня пытались захватить наш наблюдательный пост;

были одеты в военную форму ВСУ.

В оперативном командовании "Юг" объяснили, что атаку врага отбили, он ретировался. Однако 4 российских солдата остались навсегда – оккупанты снова не забрали погибших.

Кроме этого, к сожалению, оккупанты ударили по жилым кварталам Николаева системой залпового огня "Смерч". Известно, что ранили гражданских людей. Дополнительная информация по состоянию на вечер 24 мая еще уточнялась.

Кратко о ситуации на Юге страны

В течение суток 24 февраля ситуация на Юге страны остается стабильно напряженной. В частности, оккупанты на временно оккупированной Херсонщине пытались осуществить провокативный обстрел населенных пунктов, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Российские оккупанты пытаются заставить людей сотрудничать с ними или согласиться на оккупацию. В частности, они хотят мобилизовать в российскую армию мужчин из Херсона. Однако это нарушает Женевскую конвенцию и является военным преступлением.

Кроме того, в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Власти предпринимают контрдиверсионные меры. В частности, уже разоблачили мужчину, который в своих постах дискредитировал Вооруженные Силы Украины и открыто поддерживал войну, которую Россия ведет против Украины. Ему сообщили о подозрении в сепаратизме. Во время военного положения наказание возможно вплоть до пожизненного заключения.

Следует упомянуть, что в северо-западной части Черного моря в дальнейшем находятся 6 больших десантных и 2 ракетных корабля. Они продолжают терроризировать ситуацию. А черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

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