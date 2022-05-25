Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич. Известно, что в результате вражеских обстрелов поврежден многоэтажный дом.
К теме За минувшие сутки на Николаевщине ранения из-за обстрелов получили 4 человека
Также из-за циничных действий российских захватчиков один человек получил ранения.
По Николаеву был нанесен артиллерийский удар. По информации Военной комендатуры обороны города, это была ракетная система залпового огня "Торнадо-С",
– рассказал городской глава.
Сенкевич также обнародовал фото ужасных разрушений, которые произошли в результате обстрела оккупантов.
Россияне нанесли артиллерийский удар по Николаеву / Фото из телеграма Александра Сенкевича
Что известно об обстрелах в Николаевской области
Глава Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева сообщила, что в регионе не проходит ни дня без обстрелов оккупантов. В течение суток 24 мая в результате этого четверо мирных жителей получили ранения.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Ситуация в Николаевской области: важные новости
- По данным Оперативного командования "Юг", в Николаевской области Вооруженные Силы Украины столкнулись с оккупантами, которые вырядились в форму украинских бойцов. Однако врагу это не помогло, ведь ВСУ отразили атаку.
- Снаряды российских военных разбили на Николаевщине школу-интернат. В результате обстрела там выбило все окна. Кроме того, взрывная волна разбросала мебель и другие вещи внутри помещений.
- Российские оккупанты ночью 22 мая в очередной раз атаковали Николаевщину. Тогда из-за обстрелов пострадали не менее 5 человек.
- Россияне в Николаевской области второй раз ударили по базе строительной компании. В результате атаки загорелась небольшая заправочная станция. Оттуда шел густой черный дым. Кроме того, уничтожено много строительных материалов, а также повреждены авто.
- В Николаеве задержали четырех человек, которые работали на Россию. Инициатором создания коллаборативной группировки стал житель Херсона. Агентурная сеть вредила суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
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