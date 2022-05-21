Соответствующее видео обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Последствия вражеского обстрела по строительной базе Николаевской области: смотрите видео (осторожно, лексика 18+)
Российские захватчики продолжают гатить где попало по гражданской инфраструктуре. Так, в Николаевской области они снова ударили по базе строительной компании.
Соответствующее видео обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Последствия вражеского обстрела по строительной базе Николаевской области: смотрите видео (осторожно, лексика 18+)