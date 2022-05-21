Замминистра обороны подчеркнула: война продолжается в горячей фазе. Именно поэтому это ясно, что есть опасность. Соответствующее заявление Маляр сделала в эфире "Единых новостей" в пятницу, 12 мая.

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Ракетные удары фактически производятся по всей территории Украины. Ракетная опасность сохраняется также по всей стране. Но с другой стороны у нас идет война в горячей фазе. Поэтому это понятно, что есть опасность

– подчеркнула Маляр.

Она рассказала, что самое горячее – на Востоке. На территории Донецкой и Луганской областей продолжаются ожесточенные бои. Российские кафиры пытаются окружить ВСУ. Враг хочет реализовать свою ключевую цель – выйти на границы Донетчины и Луганщины.

Украинские защитники и защитницы продолжают героически охранять родную землю от русских захватчиков. Ситуация на Харьковщине – до сих пор сложная. Однако она улучшается. На территории области украинские герои провели ряд контрнаступлений. Многие населенные пункты вернули под контроль ВСУ.

Какая ситуация на Юге

Российские захватчики продолжают обстреливать южные области Украины. Враг стряпает не только по позициям украинских защитников, но и стреляет в гражданское население.

На Николаевском и Херсонском направлении кафиры ведут бои. Однако активные наступательные действия в последнее время не проводились. В настоящее время захватчики сосредоточились на том, чтобы продолжать инженерное обустройство позиций. Речь идет о подготовке запасных отступных рубежей.

"Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями безжалостно покрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки ", - рассказала пресс-служба Оперативного командования "Юг".

По территории Одесщины российские кафиры нанесли два ракетных удара. Во время первого – враг попал в туалет на одном из местных пляжей. Впоследствии российские кафиры устроили по территории промышленного предприятия с удобрениями. После взрыва вспыхнул пожар. К счастью, спасатели из ГСЧС оперативно ликвидировали ее. Информации о пострадавших нет.

Также захватчики обстреляли пригород Николаева.

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