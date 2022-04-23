Об этом в утреннем обращении рассказал глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким. Он отметил, что жертв нет.

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Виталий Ким сообщил, что во время ночных обстрелов Николаева никто не пострадал.

Жертв нет, стол один погнулся, стекло выбило,

– рассказал глава администрации.

Он пошутил, что обстрел по заброшенному кафе – неслучайный, ведь на картах осталось старое название заведения – "Бомбардир". Вероятно, оккупанты решили, что там находится база украинских бомбардировщиков.

Кроме того, повреждены расположенные рядом многоэтажные жилые дома.

Смотрите утреннее обращение Виталия Кима

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич отметил необходимость соблюдения комендантского часа. В определенное время гражданам нужно оставаться дома для собственной безопасности.

Обратите внимание – Николаев и Одессу не следует упускать из виду: детали в видео