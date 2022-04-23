Как рассказали в Генштабе ВСУ, россияне продолжают наносить авиационные удары по городу. Они используют самолеты дальней авиации.

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Корабли противника изолируют район боевых действий

В акватории Черного и Азовского морей находятся российские корабли. Они изолируют район боевых действий в Черноморской и Азовской операционных зонах. Также с судов производят разведку.

Есть три пути освобождения людей из Мариуполя

Отметим, накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что есть три пути освобождения людей из окруженного Мариуполя. Первый – проведение переговоров в городе и вывод населения, второй – гуманитарный коридор с участием третьей стороны. Третий – военная деблокировка.

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